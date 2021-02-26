​​​​​​​В Нижнем Тагиле мужчина решил распилить автомобиль, но сжёг гараж

Днём 25 февраля в микрорайоне Рудник им. III Интернационала по адресу Перова, 46 произошёл пожар. По данным МЧС, на площади 12 кв. м повреждена кровля и имущество внутри гаража. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

«В гараже стояла машина, которая 15 лет не эксплуатировалась. Мужчина решил её распилить болгаркой на части. В итоге машина воспламенилась. Соседи, увидев дым, вызвали пожарных», — рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

На месте работали семь спасателей и два спецавтомобиля. Мужчина, решивший распилить автомобиль, не пострадал. Об этом сообщил АН «Между строк» начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин.