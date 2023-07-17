В Нижнем Тагиле мужчина пожаловался на салон МТС, где купил некачественные наушники AirPods 

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила Илья. На прошлой неделе мужчина приобрёл в салоне связи МТС на Вагонке беспроводные наушники AirPods Pro стоимостью 22 тысячи рублей. По словам Ильи, он хотел сделать сюрприз своей жене и подарить ей фирменные наушники Apple, о которых девушка давно мечтала. Мужчина оформил покупку, однако на месте распечатывать коробку и проверять качество изделия он не стал, поскольку в магазине из-за большого количества клиентов было негде разместиться, чтобы внимательно и не торопясь осмотреть гарнитуру.

«Я решил сесть на лавочке у ТЦ, чтобы открыть, проверить на работоспособность и заодно убрать чек. Смутило то, что при первом подключении на экране телефона не было никакого уведомления и пришлось подсоединяться вручную, заходя в настройки Bluetooth. У моего друга есть такие же наушники, поэтому, идя на работу, я решил позвонить ему и похвастаться покупкой. Но в ходе разговора узнал, что меня слышно очень плохо, я был досадно удивлён», — рассказывает мужчина.

Придя на работу, тагильчанин хотел убрать новые наушники в кейс и обратил внимание на потёртости с двух сторон на изделии. Позже выяснилось, что и микрофон у наушников плохого качества: через них сквозь хрип и шум не слышно собеседника. Тогда мужчина продолжил свою проверку и обратился за помощью к коллеге, который подтвердил, что звук у микрофона в оригинальном варианте не должен быть таким низким.

«Затем я начал проверять работоспособность шумоподавления. Был огорчён, когда понял, что и эта функция не работает тоже. Сразу же появились сомнения в оригинальности изделия. Начал искать в интернете способы проверить их на подлинность. Первое, что я заметил, — серийные номера на коробке и на кейсе отличаются, хотя должны быть одинаковыми. Кнопка для подключения и сброса на кейсе сильно выпирает, у оригинала она в уровень. Кроме того, у каждого наушника должен быть свой индивидуальный серийный номер, но он был на них одинаковый и сходился с кейсом, а такого быть не должно. У документации изделия все края должны быть идеально ровными, но у меня они были обрезаны неровно. Ещё момент: когда просвечиваешь крышку наушников, цвет должен быть беловато-желтоватый и должны быть видны магниты. У копий этих магнитов нет, как оказалось, и у меня», — уточняет покупатель.

Расстроившись, тагильчанин сразу стал проверять серийные номера на официальном сайте компании Apple. Но электронная страница выдала ему ошибку и информацию о том, что такие наушники не проданы. Мужчина решил проверить серийный номер на гарнитуре, и выяснилось, что изделие было куплено 1 декабря 2022, хотя по факту он приобрёл наушники 12 июля 2023 года. Илья решил сходить в салон МТС и на месте решить проблему. Продавец ответил, что можно написать претензию на приобретённый товар, однако шанс на положительный ответ минимальный. Директор торговой точки заверил, что в их магазине продаётся только подлинная продукция.

«Позвонил в техподдержку, вроде работа пошла. Директор начал осмотр наушников, убедился, что качество низкое. Написал претензию в отдел рекламации, со всеми доказательствами, что это копия, а не оригинал, с просьбой сделать обмен на оригинальную продукцию либо расторгнуть договор рассрочки. В магазине МТС мне сказали, что не могут сделать возврат, так как на наушниках видны следы эксплуатации в виде царапин и потёртостей. Написал повторное заявление, где уточнил, что они сразу же были такими», — отмечает Илья.

Пресс-секретарь МТС по Свердловской области Ксения Балашова рассказала журналисту АН «Между строк», что информация о продаже некачественных наушников ей поступила и сейчас компания будет выяснять причины

Тагильчанин написал заявление в полицию. Также он намерен обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор, а если ситуацию не удастся разрешить, то пойдёт в суд.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в настоящее время по заявлению гражданина сотрудниками ОП-17 организована проверка. По её результатам будет принято обоснованное решение.