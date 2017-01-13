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16 Янв 2017 18:00 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

В Нижнем Тагиле мужчина попытался сам потушить пожар в квартире и погиб

Из-за пожара в Нижнем Тагиле погиб 64-летний мужчина. Инцидент произошёл в понедельник, 16 января, в квартире дома № 38 на улице Газетной. Дым из окна увидел полицейский, вызвал спасателей и начал эвакуировать жителей, сообщили в ММУ МВД «Нижнетагильское». Однако к моменту приезда пожарных хозяин квартиры умер. Его тело было обнаружено на кухне возле окна.

«Сообщение о пожаре поступило в 12.56. Очаг расположился в коридоре квартиры. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Огнём уничтожены домашние вещи, повреждена квартира»,  сообщили в отделе пожарного надзора Нижнего Тагила.

После тушения на место прибыли дознаватели. Проводится доследственная проверка. По версии пожарных, мужчина погиб из-за неверных действий при обнаружении пожара: пытался потушить его самостоятельно и при этом был пьян.

«Очевидцы рассказывают, что до пожара он находился в нетрезвом состоянии. Когда соседи, почувствовав запах дыма, позвонили в квартиру, откуда он исходил, мужчина открыл им дверь и сказал, что всё потушит сам. Через некоторое время в квартире этажом ниже с потолка потекла вода: вероятно, мужчина самостоятельно пытался ликвидировать пожар, однако потушить огонь не смог – отравился продуктами горения и погиб»,  рассказали в отделе пожарного надзора.

Напомним, 5 января в посёлке Старатель пенсионер погиб из-за неосторожного обращения с огнём при курении. 10 января было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, у которого при пожаре в Дзержинском районе погибли сестра и мать. По версии СК, инцидент произошёл из-за того, что он не потушил сигарету.

Агентство новостей «Между строк»

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