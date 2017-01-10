Житель Нижнего Тагила может получить срок после пожара, в котором погибли его мать и сестра

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, у которого месяц назад при пожаре погибли сестра и мать. По версии СК, инцидент произошёл из-за того, что 35-летний мужчина не потушил сигарету.

«Уголовное дело возбуждено по статье “Причинение смерти по неосторожности”. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде», – рассказал АН «Между строк» руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов.

Трагедия произошла 9 декабря в доме на улице Зари. Погибшим женщинам было 66 и 35 лет. Накануне соседи видели подозреваемого пьяным. Сам он после пожара в состоянии комы был госпитализирован. Кроме него, пострадала 15-летняя девушка, внучка умершей пенсионерки. Ей диагностировали отравление угарным газом.

Агентство новостей «Между строк»