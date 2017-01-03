Непотушенная сигарета стала причиной смерти пенсионера в Нижнем Тагиле

Сегодня утром в собственной квартире на Старателе в огне погиб 68-летний мужчина. Трагедия произошла около трёх часов ночи на первом этаже дома по адресу Каспийская, 27. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 7 человек личного состава. По информации ИА «Все новости», в квартире пожарные обнаружили сидящего на кровати мёртвого мужчину. По словам соседей и родственников, пенсионер злоупотреблял спиртными напитками, из-за чего в квартире неоднократно случались возгорания постельных принадлежностей.

В настоящее время инициирована доследственная проверка. Основная версия – неосторожное обращение с огнём при курении.

Агентство новостей «Между строк»