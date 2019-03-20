В Нижнем Тагиле мужчина погиб в пожаре в свой день рождения

Накануне, 19 марта, около 15:00 поступило сообщение о пожаре в частном доме № 157 по улице Гайдара. При разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Установлено, что погибший вместе с сожительницей отмечал свой день рождения. Когда возник пожар, женщина выбежала из дома и стала звать на помощь. Мужчина же выйти из дома отказался, поскольку находился в нетрезвом состоянии. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и одиннадцать человек личного состава.