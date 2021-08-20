В Нижнем Тагиле мобильный пункт вакцинации разместится в парке Победы

Жители Нижнего Тагила смогут привиться от коронавируса в парке Победы в эти выходные. Впервые брендированный автомобиль Демидовской горбольницы доберётся до Гальянки.

Поставить прививку можно будет 21 и 22 августа с 12:00 до 17:00 на территории парка, рядом с СОК «Юпитер». Для проведения медицинской манипуляции медики Демидовской городской больницы попросят предъявить паспорт и СНИЛС.

Добавим, что в прошлые выходные мобильный пункт вакцинации работал возле колеса обозрения в парке имени А. П. Бондина. Как пояснили АН «Между строк» в Демидовской больнице, он будет перемещаться по разным городским площадкам. О месте и времени работы пункта тагильчан будут предупреждать заранее.

Первый мобильный пункт вакцинации Демидовская горбольница открыла в начале апреля этого года в ТЦ Depo. Там привиться от коронавируса можно в течение всей недели — с 16:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные.