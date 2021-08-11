В эти выходные жители Нижнего Тагила смогут привиться от коронавируса в парке им. Бондина

В Нижнем Тагиле в эти выходные заработает второй мобильный пункт вакцинации. Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции возле колеса обозрения в парке имени А. П. Бондина.

Вакцинация будет проходить 14 и 15 августа с 12:00 до 17:00. Для проведения медицинской манипуляции медики Демидовской городской больницы попросят предъявить паспорт и СНИЛС.

Напомним, первый мобильный пункт вакцинации Демидовская горбольница открыла в начале апреля этого года в ТЦ Depo. Здесь можно поставить только первый компонент прививки, за вторым необходимо обратиться в поликлинику Демидовской ГБ на Горошникова, 37.

В ТЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б поставить прививку от COVID-19 можно в будни с 16:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 20:00. После прививки каждый пациент получит памятку с рекомендациями, также в ней указана дата прохождения второго этапа вакцинации.

На прошлой неделе в Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт». Вакцина уже распределена между медицинскими учреждениями городов региона.

На сегодняшний день против COVID-19 первым компонентом вакцины привито почти 30% свердловчан.

Сегодня областные власти заявили о том, что готовятся к четвёртой волне заболеваемости уже в сентябре. Четвёртую волну связывают с началом учебного года.