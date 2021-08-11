Власти Свердловской области заговорили о четвёртой волне COVID-19

Областные власти готовятся к резкому росту заболеваемости COVID-19 в сентябре, когда с каникул выйдут школьники и студенты, заявил на закрытом совещании главных врачей вице-губернатор Павел Креков, пишет E1.ru.

Чиновник попросил врачей предупреждать население о четвёртой волне COVID-19 осенью.

«Вакцины у нас достаточно и в ассортименте. Нужно максимально ускорить темпы вакцинации, потому что близко сентябрь. Сейчас мы робко и неуверенно можем говорить о наметившемся снижении заболеваемости. Впереди сентябрь, он несёт дополнительные риски: выходят на занятия школьники и студенты, возвращаются из отпусков и так далее. Мы в сентябре получим такой трам-пам-пам, что мало никому не покажется», — сказал главврачам на совещании Павел Креков.

Вице-губернатор сообщил, что в очереди на вакцинацию от коронавируса в регионе сейчас 50 тысяч человек, а запасов препаратов с учётом вновь прибывшей партии — 180 тысяч доз, поэтому в ближайшие дни нужно закрыть вопросы с очередью из желающих привиться.

«Проверяйте свои списки желающих и отрабатывайте. Если не будет положительной динамики, будем разбираться. Я так понимаю, что в течение ближайших дней вопрос с очередью можно будет решить. Также хочу обратить внимание, что ревакцинацию проводить будем, предпочтительнее "Спутником Лайт", прошу не забывать об этом. Но у нас, наверное, не так много желающих, потому что полгода назад было вакцинировано сравнительно мало людей», — потребовал Павел Креков.

Вице-губернатор также подчеркнул, что во многом люди сами виноваты в резком росте заболеваемости.

«Сначала люди лежат на пляже, а потом начинают возмущаться: а где врач, а почему ждём часами, не хватает томографов. Как спросил кто-то на брифинге: а почему вы не подготовились, раз знали, что будет третья волна? Так вот, что-то мы с вами плохо сработали, а все остальные в масках ходили и в очереди на вакцинацию толпами стояли. А у нас с вами были периоды, когда на вакцинацию в торговых центрах приходили 15 человек в день. Там бригада сидит, а у нас 15 человек за день пришли», — сказал он.

Заместитель губернатора считает, что врачам надо активнее предупреждать пациентов о четвёртой волне.

«Людям уже сейчас надо объяснять: хотите жить — идите вакцинироваться. Иначе будет четвёртая волна, которая накроет вас с головой. Как говорил один киногерой: в вашем доме будет играть музыка, но вы её не услышите, надеюсь, что такого несчастья не произойдёт. Ругайте население, но всё в меру, конечно. Предупреждайте о четвёртой волне в сентябре, мол, успеете вакцинироваться — исход один, нет — другой», — сказал Креков.

На 10 августа первый компонент вакцины «Спутник V» получили 955 373 жителя Свердловской области — 28,51% взрослого населения региона. Власти считают, что для достижения коллективного иммунитета нужно привить 60% взрослого населения.