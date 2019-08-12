В Нижнем Тагиле министру обороны Сергею Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, где сегодня с визитом находится министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, главе Минобороны представили новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса, пишет РИА Новости.

Глава «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3. По его словам, каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение: один из них — безэкипажная боевая машина с тяжёлым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Уралвагонзаводе», посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Напомним, о визите Сергея Шойгу на УВЗ ранее сообщали источники Ura.ru. По данным издания, приезд Шойгу, помимо посещения УВЗ, связан также с командно-штабными учениями «Центр-2019», которые должны пройти в сентябре.

«Настолько масштабные учения проходят редко — раз в три-четыре года», — пояснил источник в военном ведомстве.

В учениях «Центр-2019» примут участие военнослужащие стран, входящих в ОДКБ (договор о коллективной безопасности): это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Как сообщал ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, тренировка военных пройдёт не только на территории РФ, но и за её границами — на полигонах государств-союзников. Однако подчёркивается, что основное действо развернётся на Урале — в Оренбургской области, на полигоне Донгуз.