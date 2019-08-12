В Нижний Тагил с секретным визитом прилетит министр обороны Сергей Шойгу

В Свердловскую область 12 августа прибывает министр обороны России Сергей Шойгу, со ссылкой на источники в военных кругах пишет Ura.ru.

«Через час он приземлится в Нижнем Тагиле и впервые посетит закрытые цеха "Уралвагонзавода"», — рассказал собеседник агентства.

Получить официальный комментарий о приезде военного министра в Екатеринбурге не удалось: в пресс-службе Центрального военного округа воздержались от пояснений. Как стало известно, визит Шойгу проходит в обстановке, близкой к секретной: детали рабочей поездки министра на Урал не знают даже чиновники уральского полпредства. Однако известно, что по итогам визита министра пресс-служба Минобороны будет готовить специальный пресс-релиз.

По данным издания, приезд Шойгу, помимо посещения УВЗ, связан также с командно-штабными учениями «Центр-2019», которые должны пройти в сентябре.

«Настолько масштабные учения проходят редко — раз в три-четыре года», — пояснил источник в военном ведомстве.

В учениях «Центр-2019» примут участие военнослужащие стран, входящих в ОДКБ (договор о коллективной безопасности): это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Как сообщал ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, тренировка военных пройдёт не только на территории РФ, но и за её границами — на полигонах государств-союзников. Однако подчёркивается, что основное действо развернётся на Урале — в Оренбургской области, на полигоне Донгуз.