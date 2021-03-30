В Нижнем Тагиле местный житель осуждён за принуждение жены к даче заведомо ложных показаний

Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего Виталия А. Он признан виновным в понуждении потерпевшего к даче ложных показаний, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

13 января 2020 года обвиняемый днём случайно встретил жену на улице, схватил её за руку и увёл с многолюдной улицы в частный сектор, где ударил 2 раза в лицо кулаком, требуя, чтобы она изменила свои показания. Он требовал, чтобы жена не давала против него показания на суде. При этом высказывал угрозы убийством, говорил, что из колонии выйдут его друзья и жить ей останется недолго.

В отношении Виталия А. уже расследовалось уголовное дело по статьям за угрозу убийством и истязание, где пострадавшей была его жена.

Женщина приняла эти угрозы всерьёз и реально испугалась за свою жизнь. Она вынужденно согласилась, что изменит показания и вернётся с ребёнком к Виталию. После встречи с ним она сообщила о произошедшем дознавателю, в отношении преступника было возбуждено уголовное дело по принуждению к даче ложных показаний.

Суд назначил Виталию А. наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сам обвиняемый свою вину не признал.

Приговор ещё не вступил в законную силу.