В Нижнем Тагиле местные жители спасли кошку, которая просидела на дереве четыре дня

В Нижнем Тагиле кошка просидела на дереве возле дома № 31 по улице Гвардейской четыре дня. Об этом сообщили подписчики группы «Чёрный список Тагила». На помощь пришла семья Желниных, отец и сын приехали на автовышке и сняли кошку с дерева.

«Нам девушка позвонила, попросила о помощи. Муж минут 30 думал, что стрела у автовышки не достанет, ведь высота была с 5-этажный дом. Но потом он всё же перезвонил девушке и сказал, что попробует. В итоге получилось, хозяева нас поблагодарили», — рассказала Анастасия Желнина.