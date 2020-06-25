В Нижнем Тагиле менее чем за сутки до голосования по поправкам в Конституцию изменили график работы 155 избирательных участков

В Нижнем Тагиле накануне старта голосования по поправкам в Конституцию РФ изменили время работы для всех 155 участков. Об этом АН «Между строк» рассказала председатель местного избиркома Лидия Брызгалова. С 25 июня по 1 июля УИКи будут работать с 8:00 до 20:00. Изначально планировалось, что они будут открыты до 1 июля с 16:00 до 21:00 по будням. Новый график ввели во всех городах России.

«Это решение Центральной избирательной комиссии, и оно не обсуждается. Увеличивается количество рабочих часов для членов комиссий. Это касается и голосования на дому. Решений по доплате пока никаких нет. Кроме того, увеличится работа наблюдателей и волонтёров. На участках же ещё будет проводиться опрос за присвоение Нижнему Тагиле звания “Город трудовой доблести”», – отметила председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

Напомним, жители Нижнего Тагила начнут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в главный документ страны — Конституцию РФ, — с 25 июня по 1 июля. Больные коронавирусом и врачи, контактирующие с ними, не смогут принять участие в процедуре. В городе развернут 155 избирательных участков, 2 запасных, и подготовят на случай ЧС ещё 157 резервных. Голосование организуют также на дому и во дворах. Многие члены участковых избирательных комиссий отказываются работать во время голосования из-за низкой заработной платы и опасности заражения коронавирусом.

О том, как будет проходить голосование в разгар пандемии COVID-19, стоит ли в нём участвовать и возможна ли подтасовка результатов, читайте в подробных карточках АН «Между строк».