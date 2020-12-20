Происшествия

В Нижнем Тагиле Lada въехала в дерево после того, как её «подрезала» иномарка

20.12.2020 18:09
В Нижнем Тагиле Lada въехала в дерево после того, как её «подрезала» иномарка

В воскресенье днём на Вагонке произошло ДТП, в результате которого Lada Priora врезалась в дерево, а водитель оказался зажат в автомобиле. Спасателям пришлось извлекать мужчину из авто с помощью гидравлического инструмента.

Авария произошла около 15:30 на улице Алтайской в Нижнем Тагиле. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 37-летняя женщина ехала за рулём автомобиля Toyota, но при перестроении не заметила Lada Priora, которая двигалась в попутном направлении. В результате неосторожности женщины-водителя автомобили столкнулись и отечественное авто съехало с дороги и врезалось в дерево.

По словам очевидцев, пассажир Lada Priora смог самостоятельно выбраться из автомобиля, а вот водителя пришлось извлекать из салона с помощью гидравлического инструмента.

«43-летний водитель Lada Priora получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом тазовой кости, вывих голеностопного сустава. Его 45-летний пассажир получил ушиб мозга и субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками)», — добавили в Госавтоинспекции.

 

Фото: 
МБУ «Центр защиты населения»
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