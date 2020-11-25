​​​​​​​В Нижнем Тагиле ковидникам бесплатно раздадут самое дорогое лекарство

Минздрав Свердловской области опубликовал списки препаратов, которые должны выдавать пациентам бесплатно в случае лечения от коронавируса на дому. В перечне указан и препарат фавипиравир. Таблетки на его основе стоят более 5 тысяч рублей в аптеках. Их будут выписывать лишь некоторым пациентам. Выбирать схему лечения должен врач.

В документе отмечается, что среднетяжёлым больным COVID-19 могут выдавать апиксабан («Эликвис»), ривароксабан («Ксарелто»), амоксициллин и азитромицин. «Лёгким» пациентам планируется выписывать умифеновир («Арбидол»), парацетамол, интерферон и гидроксихлорин.

В поликлиниках Нижнего Тагила на днях уже начали бесплатно выдавать жителям города необходимые препараты от коронавируса. Правда, на всех первой партии может не хватить. В конце прошлой недели сообщалось, что в городе на амбулаторном лечении находится 3171 пациент.