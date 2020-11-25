​​​​​​​В Нижнем Тагиле ковидникам бесплатно раздадут самое дорогое лекарство

Минздрав Свердловской области опубликовал списки препаратов, которые должны выдавать пациентам бесплатно в случае лечения от коронавируса на дому. В перечне указан и препарат фавипиравир. Таблетки на его основе стоят более 5 тысяч рублей в аптеках. Их будут выписывать лишь некоторым пациентам. Выбирать схему лечения должен врач.
В документе отмечается, что среднетяжёлым больным COVID-19 могут выдавать апиксабан («Эликвис»), ривароксабан («Ксарелто»), амоксициллин и азитромицин. «Лёгким» пациентам планируется выписывать умифеновир («Арбидол»), парацетамол, интерферон и гидроксихлорин.
В поликлиниках Нижнего Тагила на днях уже начали бесплатно выдавать жителям города необходимые препараты от коронавируса. Правда, на всех первой партии может не хватить. В конце прошлой недели сообщалось, что в городе на амбулаторном лечении находится 3171 пациент.
- В Нижнем Тагиле больных после лечения от коронавируса теперь будут выписывать после одного отрицательного результата теста на COVID-19, а иногда даже просто при улучшении общего состояния здоровья (до появления результата теста).
- Роспотребнадзор больше не будет выдавать постановления заболевшим коронавирусом и тем, кто был с ними в контакте. Вместо этого ведомство сейчас направляет нужную информацию в поликлиники по месту жительства пациента для наблюдения и выдачи больничного. Самим пациентам присылают уведомления о необходимости соблюдения 14-дневного карантина через доступные каналы связи, в том числе по WhatsApp.
- На COVID-19 проверяют только тех контактников, у которых появляется соответствующая симптоматика. Срок исследования не должен превышать 48 часов.