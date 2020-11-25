Общество

​​​​​​​В Нижнем Тагиле ковидникам бесплатно раздадут самое дорогое лекарство

25.11.2020 10:27
​​​​​​​В Нижнем Тагиле ковидникам бесплатно раздадут самое дорогое лекарство

Минздрав Свердловской области опубликовал списки препаратов, которые должны выдавать пациентам бесплатно в случае лечения от коронавируса на дому. В перечне указан и препарат фавипиравир. Таблетки на его основе стоят более 5 тысяч рублей в аптеках. Их будут выписывать лишь некоторым пациентам. Выбирать схему лечения должен врач. 

В документе отмечается, что среднетяжёлым больным COVID-19 могут выдавать апиксабан («Эликвис»), ривароксабан («Ксарелто»), амоксициллин и азитромицин. «Лёгким» пациентам планируется выписывать умифеновир («Арбидол»), парацетамол, интерферон и гидроксихлорин. 

В поликлиниках Нижнего Тагила на днях уже начали бесплатно выдавать жителям города необходимые препараты от коронавируса. Правда, на всех первой партии может не хватить. В конце прошлой недели сообщалось, что в городе на амбулаторном лечении находится 3171 пациент.

  • В Нижнем Тагиле больных после лечения от коронавируса теперь будут выписывать после одного отрицательного результата теста на COVID-19, а иногда даже просто при улучшении общего состояния здоровья (до появления результата теста). 
  • Роспотребнадзор больше не будет выдавать постановления заболевшим коронавирусом и тем, кто был с ними в контакте. Вместо этого ведомство сейчас направляет нужную информацию в поликлиники по месту жительства пациента для наблюдения и выдачи больничного. Самим пациентам присылают уведомления о необходимости соблюдения 14-дневного карантина через доступные каналы связи, в том числе по WhatsApp. 
  • На COVID-19 проверяют только тех контактников, у которых появляется соответствующая симптоматика. Срок исследования не должен превышать 48 часов.
Фото: 
1nsk.ru
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