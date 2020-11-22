«Постановления тоже больше не выдаём». В Нижнем Тагиле для выписки коронавирусного больного теперь достаточно одного отрицательного теста

В Нижнем Тагиле больных после лечения от коронавируса теперь будут выписывать после одного отрицательного результата теста на COVID-19, а иногда даже просто при улучшении общего состояния здоровья (до появления результата теста). Об этом депутатам думской комиссии по соцполитике сообщил главный санитарный врач города Юрий Бармин. Сегодня нагрузка на лечебные учреждения по-прежнему идёт очень большая. Только в ЦГБ № 1 за сутки госпитализируют от 40 до 70 пациентов.

Бармин также отметил, что Роспотребнадзор больше не будет выдавать постановления заболевшим коронавирусом и тем, кто был с ними в контакте. Вместо этого ведомство сейчас направляет нужную информацию в поликлиники по месту жительства пациента для наблюдения и выдачи больничного. Самим пациентам присылают уведомления о необходимости соблюдения 14-дневного карантина через доступные каналы связи, в том числе по WhatsApp. На COVID-19 проверяют только тех контактников, у которых появляется соответствующая симптоматика. Срок исследования не должен превышать 48 часов. Все эти нововведения позволят немного разгрузить больницы, а также формально приблизиться к тому показателю, когда число поступивших в лечебные учреждения за сутки равно или меньше количества выписанных.

Сегодня в поликлиниках и больницах Нижнего Тагила стараются разделять потоки тех, у кого подтверждён коронавирус, и других пациентов. Свободные койкоместа для ковидников, по словам главных врачей, в лечебных учреждениях имеются. На этой неделе их количество достигало 269. Всего в городе развёрнуто 1537 коек. На амбулаторном лечении при этом находится 3171 пациент. Поликлиники на днях начали бесплатно выдавать им необходимые препараты от коронавируса. Правда, на всех первой партии может не хватить.