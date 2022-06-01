В Нижнем Тагиле кондуктор и пассажир трамвая устроили потасовку из-за 8 рублей (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 31 мая между кондуктором и пассажиром трамвая № 12 случилась словесная перебранка, переросшая в потасовку. Спор возник из-за 8 рублей сдачи, которые кондуктор якобы не сдала пассажирке. Как рассказали очевидцы паблику «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», в какой-то момент кондуктор ударила женщину.

«В какой-то момент кондукторша ударила женщину. Женщина, заявив, что будет подавать жалобу, начала снимать это всё. Кондукторша ей угрожала, заявив, что снимать её на рабочем месте без её разрешения уголовно наказуемо. Потом кондукторша ещё раз ударила женщину», — возмущается подписчик паблика.

Как рассказал ИА «Все новости» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, у сотрудницы исцарапано лицо, она могла снять побои, но решила не развивать конфликт.

«Женщина передала за проезд, кондуктор провела полную стоимость, и только потом пассажирка сказала, что у неё есть льгота. Кондуктор возразила, что надо говорить об этом перед оплатой, при этом предъявить документы. Но женщина начала требовать сдачу, травить кондуктора», — объясняет Игорь Темнов.

Кондуктор на этой должности уже больше года, и замечаний за время её службы не было.

«Кондуктор сейчас будто преступник… Аж обидно, понимаете? Так опускают профессию. Мы не устраиваем на неё кастинг! У меня такой недобор по кондукторам! Вы не представляете! Это работа непростая, прежде всего, это работа с людьми. А дальше это работа с деньгами, это всё надо считать», — добавляет Темнов.

По словам Темнова, с работой кондуктора справляется далеко не каждый — некоторые не выдерживают и недели. Пассажиры часто проявляют неуважение, унижают и оскорбляют работников трамвая. Дети, например, могут спокойно показать неприличный жест, зная, что им ничего за это не будет. К работе сейчас привлекают в том числе и тех, кто освободился по УДО. Они, отмечает директор «Тагильского трамвая», трудятся ещё лучше, чем основной состав. Для всех сотрудников проводят инструктажи, в том числе перед началом смены.

Напомним, в апреле 2022 года кондуктор высадил из трамвая ребёнка, у которого не хватило на проезд двух рублей. Как выяснилось позже, это была выдуманная история. Школьник публично принёс извинения.