В Нижнем Тагиле коммунисты проведут митинг против пенсионной реформы

В субботу, 28 июля, в 10:30 в Комсомольском сквере состоится согласованный митинг против пенсионной реформы и повышения НДС. Организатором протеста выступило Нижнетагильское отделение КПРФ.

Отметим, всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста пройдёт также и в Екатеринбурге. В областном центре КПРФ сначала подала заявку о проведении двухчасовой акции на площади Труда, но коммунистам предложили площадку у площади Советской Армии перед «Чёрным тюльпаном». Всего в акции планируют принять участие 65 российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, в середине июня власти Нижнего Тагила вынудили тагильских коммунистов отказаться от проведения митинга «Против роста цен на топливо» 17 июня на Руднике. Изначально планировалось, что митинг пройдёт на площади у КДК «Современник». Но руководитель аппарата администрации Андрей Ленда отказался согласовывать мероприятие рядом с «Современником», где размещается «Нижнетагильская филармония», так как «это противоречит областному законодательству». Чиновник официально предложил коммунистам перенести акцию в сквер Шахтёрской Славы на Руднике им. III Интернационала или на площадь у памятника «Единению России» в деревне Усть-Утке. Оппозиционеры решили провести митинг на 300 человек на Руднике, однако в мэрии потребовали от них воздержаться от любых публичных мероприятий на время игр чемпионата мира по футболу.