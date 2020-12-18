В Нижнем Тагиле коммунальщики демонтировали новую контейнерную площадку после угроз жителей Вагонки пожаловаться Путину на вторую мусорку рядом с их домом

Жильцы дома № 62 по Ленинградскому проспекту добились демонтажа новой контейнерной площадки, которая недавно появилась рядом с их жилищем. Мусорка была оборудована с разрешения администрации Дзержинского района АО «Облкоммунэнерго» для нужд жителей Девятого посёлка.

Жильцам дома не понравилось такое соседство, поэтому они сначала написали жалобу на сайт мэрии Нижнего Тагила. Но чиновники ответили, что место согласовано в соответствии со всеми требованиями.

Тогда тагильчане записали видеообращение к Владимиру Путину и обратились в редакцию АН «Между строк». Уже на следующее утро на место выехали представители Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора.

В ходе осмотра выяснилось, что расстояние от дома до новой площадки составляет не более 14 метров при необходимых 20.