В Нижнем Тагиле каждый четвёртый работодатель отказывает в трудоустройстве соискателю из-за постов в соцсетях

Каждый четвертый работодатель Нижнего Тагила отказывал соискателям в приёме на работу из-за публикаций в соцсетях. Такой вывод сделали социологи платформы SuperJob.

На этапе трудоустройства, как обнаружили авторы исследования, отказы из-за публикаций в соцсетях случаются довольно часто: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя в городе (24%). Еще 18% опрошенных рассказали, что им пока что не приходилось отказывать кандидатам в приеме на работу из-за сомнительных фото или текстов в интернете, но интернет-активность потенциальных работников отслеживается. 50% работодателей вовсе не проверяют соцсети претендентов.

При этом 5% работодателей Нижнего Тагила имеют опыт увольнения сотрудников за их публикации. Интернет-активность работников — посты, фотографии и видео просматривают 25% компаний. В 60% организацией не интересуются личной жизнью и соцсетями сотрудников.

Многие тагильчане осознают влияние своих публикаций на будущую карьеру. 41% опрошенных учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей и следят за своими публикациями. Каждый четвертый опрошенный выкладывает фото и делает записи без оглядки на кого-либо. 22% в принципе не публикуют в интернете никакой личной информации.

О том, какой именно контент они публикуют, трудоустроенные тагильчане задумываются гораздо чаще, чем безработные: 52% против 32%. Женщины чаще учитывают, что их профиль в соцсети могут просматривать реальные или потенциальные работодатели, о подобном высказались 46% респонденток. Мужчины же переживают о подобном меньше — следят за своими публикациями 36% опрошенных мужчин. Молодёжь до 24 лет принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям чаще, чем старшее поколение: 45% против 40%.