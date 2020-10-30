В Нижнем Тагиле капитально отремонтировали бывшее общежитие НТЗМК для заселения 45 семей

В Нижнем Тагиле завершились работы по приведению в порядок бывшего общежития Нижнетагильского завода металлоконструкций по улице Гвардейской, 23. В ближайшее время в здание, которое ждало ремонта почти 50 лет, заселятся 43 малоимущих семьи. Изначально все работы планировалось закончить в сентябре.

Сегодня, 30 октября, результаты труда строителей оценил мэр Владислав Пинаев. Он также пообщался с тагильчанами, которые скоро заедут в отремонтированные квартиры. Одна из них, Татьяна Шибаева, ждала переезда в новое жильё с 2007 года, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе горадминистрации.

«То, что здесь было, и то, что здесь стало, сравнивать невозможно, — отметил Владислав Пинаев. — В конце девяностых дом был брошен, стоял пустой, с разбитыми и заколоченными окнами. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев услышал эту проблему, которая существовала в городе много лет. В рамках расходных полномочий были выделены средства, и в этом году мы привели дом в порядок. Реакция людей хорошая, это значит, то, что мы сделали, мы сделали правильно».

Работы осуществило ЗАО «Стройкомплекс». Его сотрудники выполнили капитальную реконструкцию общедомового имущества: фасада, крыши и подвальных помещений. Также они заменили системы тепло-, водо- и электроснабжения. Параллельно в марте этого года был заключён муниципальный контракт с ООО «ЖКХ Сервис» на ремонт жилых помещений.

Пятиэтажное общежитие по улице Гвардейской было построено в 1971 году. Сначала оно находилось в собственности Нижнетагильского завода металлоконструкций. Собственник планировал полностью его реконструировать, в том числе переустроить комнаты в отдельные квартиры. Но из-за отсутствия финансирования ему удалось привести в порядок лишь один подъезд, и то в 1997 году. В 2003 году дом был передан в муниципальную собственность.