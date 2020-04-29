В 2021 году в Нижнем Тагиле откроется обновлённая школа № 85

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сегодня, 29 апреля, проверил ход работ по ремонту здания школы № 85 и дома № 23 на улице Гвардейской. По словам заместителя генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгия Полевщикова, в образовательном учреждении все мероприятия ведутся согласно графику. Общая стоимость работ по контракту составила 195 млн рублей.

«Сейчас строители разбирают перекрытия, завершён демонтаж кровли. На крыше осталась только обрешётка и защитная плёнка, также снят штукатурный слой. Следующим этапом станет монтаж профлиста, — рассказал представитель подрядной организации. — Параллельно занимаемся водопроводными и электросетями. Все работы должны быть закончены до конца декабря».

Кроме внутренней и внешней отделки здания 1955 года постройки, на территории школы появится новый стадион, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную площадку и тренажёры для воркаута.

«В связи с пандемией коронавируса мы исполняем все требования Роспотребнадзора. Наши рабочие снабжены средствами индивидуальной защиты, имеются антисептические жидкости. Есть небольшие сложности с поставками материалов, но они все решаемые, мы организовались и готовы по графику выполнить все работы», — заявил Полевщиков.

В управлении образования мэрии рассказали, что школа будет работать по технологическому профилю.

«Она будет оснащена лабораториями 3D-моделирования, квадрокоптерами и другим высокотехнологичным оборудованием, которое позволит развивать у детей инженерные навыки», — рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Владислав Пинаев подчеркнул, что в Нижнем Тагиле успешно реализуется план по капитальному ремонту существующих учебных заведений и оснащению их современным оборудованием.

«В самое ближайшее время в региональном правительстве решится вопрос об объёмах финансовых средств, которые область выделит на оснащение школы № 85, — сказал Владислав Пинаев. — Уверен, что это будет очень красивая, современная и хорошо оснащённая школа со своей уникальной энергетикой».

Капитальный ремонт части пятиэтажного дома № 23 по улице Гвардейской подрядчики надеются сдать в сентябре текущего года. В 70-е годы здесь находилось общежитие Нижнетагильского завода металлоконструкций. В 90-е годы было принято решение отремонтировать здание, но до конца довести дело не получилось, половина дома осталась необитаема.

«Мы зашли на объект в середине марта, — пояснил директор ООО "ЖКХ Сервис" Владимир Новосёлов. — К настоящему моменту демонтажные работы выполнены на 90%. Восстановлен тепловой контур здания, поставлены окна и радиаторы. Уже можно заниматься отделочными работами. Могу сказать, что мы идём даже с опережением графика».

После ремонта муниципальный жилой фонд пополнится девятью обустроенными двухкомнатными и десятью однокомнатными квартирами и ещё 25 комнатами.