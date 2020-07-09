В Нижнем Тагиле КамАЗ врезался в легковушку, в которой находился 7-летний ребёнок

Дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала КамАЗ и Volkswagen произошло на въезде в Нижний Тагил со стороны ГГМ. По данным Госавтоинспекции, около 19:30 36-летняя водитель иномарки не предоставила преимущество грузовику при выезде со второстепенной дороги. От удара легковушка отлетела на несколько метров и упала в кювет. В результате происшествия женщина-водитель получила травму головы и была госпитализирована. У 64-летней пассажирки медики диагностировали ушиб лица. На заднем сиденье автомобиля в автокресле находился семилетний мальчик. В полиции отмечают, что благодаря удерживающему устройству ребёнок не получил существенных травм.

«Как рассказал сотрудникам ГИБДД 22-летний водитель КамАЗа, он двигался на большегрузе со стороны посёлка Висимо-Уткинск в сторону Нижнего Тагила. При приближении к перекрёстку девушка за рулём Volkswagen не уступила ему дорогу», — рассказали в дорожной полиции.