В Нижнем Тагиле известная общественница заявилась на довыборы в гордуму от партии «Яблоко»

Активистка общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва заявилась на довыборы в Нижнетагильскую гордуму от партии «Яблоко». Она будет участвовать в довыборах по одномандатному округу № 10, который ранее представлял Андрей Обельчак. Выдвижение от политической партии позволит ей избежать сбора 99 подписей в свою поддержку перед регистрацией кандидатуры в избиркоме.

Процедура выдвижения состоялась накануне, 8 июля. Об этом лидер свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин написал на своей странице в Facebook.

«Нашему кандидату 36 лет, она работает на НТМК, и она мама четверых детей. Прямо на заседании бюро, перед своим выдвижением, Надежда подписала наш меморандум политической альтернативы. Она была выдвинута единогласно всеми участниками собрания. За процессом выдвижения наблюдал представитель нижнетагильской избирательной комиссии», — написал Максим Петлин.

Руководитель свердловского отделения партии отметил, что планирует приехать в Нижний Тагил в начале следующей недели, чтобы на месте решить организационные вопросы и составить план предвыборной кампании.

«10-й округ в Тагиле — это Выя, в нём 19 760 избирателей, 11 УИК (участковых избирательных комиссий), один из участков — СИЗО № 3 (Сан-Донато). Мы прогнозируем явку в районе 40%. Для победы нам будет нужно набрать 4000 голосов, это реальная цифра», — отметил Петлин.

В Избирательную комиссию Нижнего Тагила документы, необходимые для регистрации Надежды Журавлёвой в качестве кандидата, ещё не поступили.

Напомним, довыборы в городскую думу решили провести после того, как в марте Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября. Уже известно, что от КПРФ будет избираться лидер партийной ячейки в Нижнем Тагиле Михаил Бояркин. От «Единой России», по источникам АН «Между строк», на думское кресло будет претендовать директор спортшколы «Юпитер» Александр Долгоруков. «Справедливая Россия» определится со своим кандидатом на этой неделе. ФИО кандидата от ЛДПР будут в ближайшее время опубликованы на сайте избиркома (после поступления документов).