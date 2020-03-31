В Нижнем Тагиле изменилась схема движения трамваев из-за пандемии коронавируса

В Нижнем Тагиле временно изменяется расписание движения трамваев в рабочие дни. Напомним, ранее в «Тагильском трамвае» заявили об отмене 13 поездов на 6, 8, 10 и 17 маршрутах.

С 1 апреля также будет изменено расписание обоих поездов маршрута № 2 Островского — Ленина — Тагилстрой — после прибытия на кольцо на улице Островского они будут отправяться на отстой в депо на Новой Кушве.

С маршрута № 3 Островского — Ленина — Красный Камень — Выя — Островского в дневное время будет снято по два поезда в каждом направлении.

Один поезд маршрута № 8 УВЗ — ЖД вокзал — УВЗ будет отстаиваться в депо на Вагонке с 9:20 до 14:25.

С маршрута № 15 Новая Кушва — ГГМ в дневное время с 9:38 до 15:30 будет отменено четыре поезда из восьми в каждом направлении.