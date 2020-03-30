В Нижнем Тагиле изменилось расписание трамваев из-за снижения пассажиропотока

С 31 марта в Нижнем Тагиле временно изменится расписание движения трамваев из-за снижения пассажиропотока. Всего будут отменены 13 поездов на четырёх маршрутах.

На маршруте № 8 УВЗ — ЖД вокзал — УВЗ будут отменены один разрывной и один подменный поезда. На маршруте № 17 УВЗ — проспект Ленина — УВЗ отменяются по три поезда утром и вечером.

На маршруте № 10 УВЗ — Пихтовые горы — УВЗ временно отменят четыре поезда. Интервал движения этих вагонов увеличится до 5–10 минут, а вместо двухвагонного поезда в путь отправятся одновагонные. Аналогичные изменения будут введены на маршруте № 12 Ильича — ЖД вокзал — Ильича. На кольцевом маршруте № 6 УВЗ — проспект Вагоностроителей отменят один поезд.

Как рассказали ИА «Все новости» в МУП «Тагильский трамвай», возможно, отменённых рейсов будет больше, поскольку тагильчане стали реже ездить на электротранспорте.