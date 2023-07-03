В Нижнем Тагиле из-за светофоров и плохого качества путей изменили расписание трамваев. Теперь они будут ездить ещё медленнее

В Нижнем Тагиле будет действовать новое расписание движения трамваев по всем маршрутам. Как сообщили в МУП «Тагильский трамвай», изменения связаны с увеличивающимся количеством светофоров, а также с состоянием трамвайных путей, что не позволяет в прежнем графике осуществлять безопасную перевозку пассажиров. Расписание на рабочие дни и выходные опубликовано на сайте перевозчика.

«В связи с увеличивающимся количеством светофоров, которые в нашем городе не предоставляют приоритета трамваю при подъезде к перекрёстку, а также из-за отсутствия капитальных ремонтов путей (нагонять трамваю время, утраченное в ожидании разрешающего сигнала светофора, по сегодняшним путям невозможно) НТ МУП “Тагильский трамвай” с 1 июля вынуждено ввести новое расписание движения с увеличенным временем оборотного рейса», — сообщается на сайте «Тагильского трамвая».