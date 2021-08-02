В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы на Красном Камне изменится движение общественного транспорта

В Нижнем Тагиле с 4 по 24 августа из-за ремонта теплотрассы закроется автомобильное движение по улице Пархоменко на участке от улицы Жуковского до Восточной. Из-за этого автобусы и маршрутки под номерами 2, 5, 31, 46 будут ездить в объезд по улицам Восточный проезд, Восточная, Жуковского. Схема размещения остановок общественного транспорта при этом не изменится.

В этом году коммунальщики массово ремонтируют теплотрассы. Так, до 5 августа проходят работы на улице Карла Маркса от Красноармейской до Первомайской. Также до 5 августа закрыто автомобильное движение на участке от дома № 42 до дома № 44 на улице Красноармейской. А с 6 по 30 августа будет закрыт для движения автомобилей участок от дома № 14 на улице Карла Маркса до улицы Огаркова.