В Нижнем Тагиле из-за психа эвакуировали железнодорожный вокзал

Накануне вечером спецслужбы Нижнего Тагила эвакуировали железнодорожный вокзал после сообщения о взрывном устройстве. По информации источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, звонивший не только рассказал о минировании объекта, но и указал свою фамилию и адрес. Собеседник редакции уточнил, что лжеминёр, который ранее уже имел проблемы с законом, был задержан в своей квартире в пригороде Нижнего Тагила. В настоящее время 25-летний мужчина, который, по данным источника, имеет психическое заболевание, помещён в специализированное медицинское учреждение.

В полиции Нижнего Тагила не стали комментировать ситуацию, но подтвердили факт установления личности подозреваемого.