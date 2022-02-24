В Нижнем Тагиле из-за подозрительной коробки эвакуировали детский сад 

Сегодня на Тагилстрое эвакуировали детский сад № 27 по адресу Землячки, 8. Как рассказала одна из воспитательниц, дворник нашёл возле детсада запечатанную коробку, после чего сообщил о подозрительном предмете руководству. На место происшествия приехали полиция и поисково-спасательная служба. Детей и сотрудников учреждения эвакуировали в 14:00 в соседнее учреждение.

Когда сапёры вскрыли коробку, в ней оказались рекламные листовки компьютерного мастера.

Журналист АН «Между строк» позвонил по номеру, указанному в объявлении. Трубку взял мужчина, который заявил, что его имя пытаются очернить конкуренты, распространяющие листовки. На другие уточняющие вопросы мужчина отвечать отказался. В настоящее время дети и воспитатели вернулись в детский сад.