В Нижнем Тагиле из-за подозрительного пакета эвакуировали драмтеатр

16.04.2021 10:36
Сегодня утром сотрудники Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка обнаружили у сцены подозрительный пакет. Об этом они сообщили в полицию, через несколько минут к театру прибыли пожарные, ОМОН, МЧС и скорая помощь. Работники драмтеатра покинули здание, пока спецслужбы проводили проверку.
«Наши монтировщики оставили пакет под сценой, но сейчас полиция уже уехала. У нас это часто бывает», — сообщила директор театра Ольга Анисимова.
Сейчас драмтеатр работает в штатном режиме.