В Нижнем Тагиле из-за подозрительного пакета эвакуировали драмтеатр

Сегодня утром сотрудники Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка обнаружили у сцены подозрительный пакет. Об этом они сообщили в полицию, через несколько минут к театру прибыли пожарные, ОМОН, МЧС и скорая помощь. Работники драмтеатра покинули здание, пока спецслужбы проводили проверку.

«Наши монтировщики оставили пакет под сценой, но сейчас полиция уже уехала. У нас это часто бывает», — сообщила директор театра Ольга Анисимова.

Сейчас драмтеатр работает в штатном режиме.