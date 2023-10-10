В Нижнем Тагиле из-за ошибки проектировщиков трамвайную остановку отгородили забором

Трамвайную остановку у ДК «Юбилейный» на улице Фрунзе отгородили забором. Работы на объекте ведут специалисты МУП «Тагилдорстрой», которые ремонтируют улицу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ограда длиной более 20 метров перекрыла пассажирам путь к останавливающимся трамваям и вызвала бурю недовольства у тагильчан, которые были вынуждены либо оббегать забор, либо перелезать через него. По словам руководителя МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, ограждение было установлено в соответствии с утверждённым проектом.



Фото: «СетиТагила» / скриншот



«Мы же выполняем работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Здесь проектом предусмотрена установка ограждения. Мы начали монтировать, но бетонировать не стали, так как поняли, что ситуация какая-то непонятная, да и люди начали возмущаться. Мы обратились к проектировщику, который подтвердил, что да, действительно, произошла ошибка. Нам должны выдать корректировочную схему установки ограждения. Будем приводить в соответствие», — рассказал 5 октября журналистам «Телекона» Игорь Васильев.

С того момента забор был частично демонтирован. На момент публикации вдоль остановки у ДК «Юбилейный» была демонтирована половина секций ограждения и проход пассажиров к трамваю стал возможен. В то же время оставшаяся часть забора (9 секций) осталась стоять на прежнем месте в незакреплённом состоянии.