В Нижнем Тагиле из-за нововведений в законе о перевозчиках могут взлететь цены на такси

В Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области из-за трудностей в исполнении нового закона о легализации самозанятых водителей могут взлететь в цене услуги такси. Такое заявление сделали в Объединении самозанятых России и направили обращение губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой обратить внимание на эту проблему, сообщает 66.RU.

В письме отмечается, что, согласно нововведениям, с сентября этого года самозанятые без регистрации ИП смогут получить разрешение на легальную работу в такси. Однако водители должны будут в обязательном порядке проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры и ежегодно проверять техническое состояние автомобиля. Участники Объединения самозанятых считают, что требования нового закона таксисты выполнить не смогут, что приведёт к резкому росту стоимости поездок и увеличению нелегального сектора рынка.

Кроме того, в Объединении самозанятых отметили, что в Свердловской области, например, новые требования закона будет невозможно выполнить из-за нехватки медпунктов и офисов техосмотра. По информации обратившихся, в Нижнем Тагиле, Асбесте, Ирбите, Каменске-Уральском и Тавде работает по два пункта медосмотра. В Артёмовском, Берёзовском, Верхней Пышме, Заречном, Карпинске, Краснотурьинске, Серове, Сухом Логу, Сысерти — по одному. В Алапаевске, Арамиле, Белоярском, Богдановиче, Кировграде, Кушве, Новой Ляле, Среднеуральске вообще нет пунктов медосмотров. Круглосуточно такие станции работают в Ирбите и Тавде, где обслуживают только по договору с юридическими лицами, которыми самозанятые не являются.

В законе появилось ещё одно требование: самозанятые должны выполнять заказы только в тех городах и посёлках, где работают агрегаторы, а их нет в большей половине населённых пунктов России. Чтобы включить автомобиль в региональный реестр такси и получить разрешение на работу, водитель обязан купить полис ОСАГО по тарифу для такси стоимостью 80–90 тысяч рублей. Сумма покрытия та же, что и в стандартном ОСАГО, — максимум 500 тысяч рублей при стоимости нового бюджетного автомобиля 2–3 млн рублей. Но, как утверждают обратившиеся, даже по такому тарифу страховые компании отказываются регистрировать такси.

«Простое увеличение пунктов медосмотра невозможно, нет нужного количества медработников. Свердловская область — один из наиболее благополучных регионов, но и здесь отсутствуют условия для исполнения требований нового закона о такси и легализации самозанятых водителей. Знаете, что произойдёт, если убрать эти осмотры из закона? Ничего! Неправда, что без ежедневных осмотров водители в России повально будут пьяными и автомобили такси развалятся. Ничего подобного не происходит», — считает президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

Жмакин отметил, что вышеперечисленные проблемы приведут к тому, что на уровне субъекта РФ закон не будет исполнен, а власти в свою очередь будут тратить ресурсы на поиск и наказание вынужденных нарушителей. В итоге не будет легального такси, не будет и миллиардных поступлений налога на профессиональный доход от этой деятельности.

В Минтрансе Свердловской области уже готовят встречу с Объединением самозанятых России, где планируют обсудить вопросы, упомянутые в обращении, отметили в 66.RU.