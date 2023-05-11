В Нижнем Тагиле из-за неисправного аккумулятора для страйкбольного оружия сгорела квартира

В ночь на 6 мая в Нижнем Тагиле в квартире, расположенной на Октябрьском проспекте, 22, вспыхнул пожар. Сгорели домашние вещи в комнате на пятом этаже. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, предполагаемой причиной инцидента стал аварийный режим работы аккумулятора.

В день ЧП хозяин квартиры поставил заряжаться в розетку аккумулятор для страйкбольного привода и лёг спать. Проснулся тагильчанин рано утром от едкого запаха дыма и увидел, что горит зарядное устройство, воткнутое в удлинитель. Он попытался самостоятельно потушить пламя, но ему это не удалось. Тогда мужчина позвонил соседям, они вызвали пожарных.

Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. В результате инцидента до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 10 человек.

В ведомстве отметили, что только за прошедшие выходные и праздничные дни на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было зарегистрировано 19 возгораний мусора и сухой травянистой растительности общей площадью 15 гектаров, а 9 мая сотрудники МЧС на территории Свердловской области ликвидировали 20 лесных пожаров на площади более 4,5 тысячи гектаров.

«При невозможности потушить пожар своими силами отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нём по телефонам 01, 101 или 112», — напомнили в ведомстве.