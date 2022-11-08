В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на улице Первомайской затопило дорогу и тротуар

В Нижнем Тагиле на улице Первомайской у дома № 66 произошла коммунальная авария. Видео с бьющим из-под земли фонтаном воды опубликовало издание «Реальный Тагил». На записи видно, как проезжую часть и тротуар затопило водой. Поток распространился вниз по улице на десятки метров.

Сейчас на месте аварии работают специалисты ООО «Водоканал-НТ». К ликвидации привлечено две единицы техники: трактор и КамАЗ с насосной установкой.

Отметим, что аварии на системах водоотведения и водоснабжения в Нижнем Тагиле происходят регулярно. Серьёзные вопросы у жителей и администрации города есть и к качеству поставляемой «Водоканалом-НТ» воды.

Напомним, администрация Нижнего Тагила признала, что поставляемая в дома горожан вода не является питьевой. Со своей стороны ООО «Водоканал-НТ» ежемесячно отчитывается в своих соцсетях о качестве подаваемой воды. По данным ресурсоснабжающей организации, все показатели качества питьевой воды, несмотря на предельные цифры, в среднем находятся «в нормативе».

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники Следственного комитета уже начали проверку информации о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле. Поручение организовать проверочные мероприятия поступило лично от председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который 26 октября взял вопрос водоснабжения в городе на контроль.