В Нижнем Тагиле из электрички высадили пенсионерку и молодого человека с ДЦП за отказ доплатить сбор при покупке билета в вагоне

Накануне, 11 апреля, 69-летнюю пенсионерку и 21-летнего инвалида с врождённым заболеванием высадили из электрички, следовавшей от станции Нижний Тагил, из-за отказа доплатить комиссионный сбор при покупке билетов. Оплатить проезд заранее пассажиры не успели, потому что опаздывали, мобильным приложением они также не пользуются.

Согласно правилам перевозок пассажиров, при покупке билета в вагоне необходимо доплатить комиссионый сбор в размере 100 рублей. По словам родственницы пенсионерки, контролёр-кассир потребовала дополнительно заплатить ещё 200 рублей за обоих пассажиров, но необходимой суммы у пожилой женщины с собой не было, так как она взяла деньги только на билет.

В Свердловской пригородной компании АН «Между строк» рассказали, что жалоб по указанному в запросе инциденту не поступало. По всем указанным сведениям проведут соответствующую внутреннюю проверку, после чего будет озвучена позиция компании.

«Относительно действующих правил сообщаем, что, согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, пассажир без билета, совершивший посадку на станции, где есть пригородные кассы, считается безбилетным. Такой пассажир обязан внести плату за проезд, а также сбор за оказание услуги по оформлению проездного документа. Комиссионный сбор в пригородных поездах распространяется на все виды проездных документов (в том числе и на льготные). Размер данного сбора в АО “Свердловская пригородная компания” составляет 100 рублей», — пояснили в пресс-службе СПК.

Тагильчане не первый раз сталкиваются с неоднозначными решениями контролёров в электричках. Кто-то из них требует доплачивать сбор, кто-то нет.

«Я езжу почти каждый день от вокзала до Смычки на электричке. Часто не успеваю купить билет. Стоит он 35 рублей. Так вот, один день мне контролёр пробивает по 35 рублей, а на второй день другой контролёр говорит заплатить 135 рублей, так как 100 рублей — комиссия. Я спрашиваю: а почему вчера пробили без комиссии? Она говорит, что этого не может быть. Я ей предоставила билет как доказательство, она фыркнула и пошла в другой вагон. Не взяла ни 100 ​​​​​​​рублей, ни 35, ни 135. Странная система. И такое случается очень часто», — пишут тагильчане в соцсетях.