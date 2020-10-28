В Нижнем Тагиле ищут свидетелей ДТП с мотоциклистом-новичком 

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного управления ищут очевидцев ДТП, в котором 32-летний мотоциклист вылетел с дороги. Авария произошла 16 октября в 17:30 на улице Западной на Лебяжке.

Напомним, водитель мотоцикла Suzuki получил серьёзные травмы и спустя два дня скончался в больнице. Как ранее сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, это был первый мотосезон для мужчины. В день трагедии он решил с друзьями «откатать последние тёплые выходные».

Сейчас следователи просят очевидцев ДТП рассказать о происшествии, позвонив по телефону 8 (3435) 97-62-59, или обратиться по адресу улица Островского, 7, кабинет 114.