Мотоциклист, вылетевший с дороги в Нижнем Тагиле, скончался в больнице

В Нижнем Тагиле мотоциклист, потерявший управление и вылетевший с дороги на улице Западной на Лебяжке, скончался в больнице от полученных травм, сообщают в соцсетях его родственники.

Знакомые отмечают, что для байкера этот мотосезон был первым, при поездке он не учёл плохое сцепление с дорогой и сильный ветер.

Напомним, 32-летний водитель мотоцикла Suzuki получил серьёзные травмы после того, как не справился с управлением и вылетел в кювет; ДТП произошло днём 16 октября на улице Западная. Байкер двигался со стороны улицы Новолебяженская в сторону улицы Ермака. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, мужчина решил с друзьями «откатать последние тёплые выходные». В результате аварии мотоциклист был госпитализирован в больницу.