В Нижнем Тагиле ищут родственников бойца, погибшего в Великой Отечественной войне под Ржевом в 1942 году 

В Нижнем Тагиле волонтёры ведут поиск родственников бойца РККА, погибшего в одном из крупных сражений Великой Отечественной войны. Останки Фёдора Михайловича Тимохина были найдены этой весной на территории Тверской области на месте Ржевской битвы, которая произошла в 1942 году. Как рассказала АН «Между строк» руководитель военно-поискового методико-воспитательного отряда «Соболь» Александра Вилисова, раскопками на месте сражения уже несколько лет занимаются их коллеги из поискового отряда «Пионер», которые и обнаружили останки Тимохина.

«Опознать Фёдора Михайловича удалось благодаря смертному медальону, в котором находился свёрток с данными бойца. Мужчина родился в 1918 году. Его мама Мария Тимохина проживала в Нижнем Тагиле в посёлке ВЖР (Верхняя Черемшанка. — Прим. ред.) в 13-й квартире дома № 6. Мы просим отозваться потомков героя и выйти с нами на связь. К сожалению, пока родственников найти не удалось. Впрочем, даже если поиски не дадут результатов, с администрацией Нижнего Тагила мы уже обсудили вопрос транспортировки останков красноармейца. Он будет захоронен на аллее Славы на центральном кладбище города», — рассказала АН «Между строк» Александра Вилисова.

Если вы являетесь родственником Фёдора Михайловича Тимохина или обладаете сведениями о местонахождении близких бойца, просьба обратиться по телефону: 8 (912) 649-64-45 (Александра Борисовна Вилисова).