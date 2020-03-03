В Нижнем Тагиле ищут проектантов по реконструкции системы теплоснабжения Дзержинского района

МУП «Горэнерго-НТ» объявило открытый электронный конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта по реконструкции системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Дзержинского района. На сайте госзакупок отмечается, что победитель торгов должен будет подготовить рабочую документацию для обновления существующих пунктов и сетей СЦТ, что в дальнейшем позволит повысить технико-экономические показатели. Определить компанию-подрядчика планируется уже в середине марта. За работы муниципальное унитарное предприятие готово заплатить 20,2 млн рублей.

«Необходимо выполнить комплексные инженерные изыскания и представить технический отчёт к реконструкции системы теплоснабжения: сетей, пунктов, камер. Разработать графики реконструкции объектов теплоснабжения с распределением капитальных затрат, объёмов строительно-монтажных работ. Синхронизировать мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения Дзержинского района с планами администрации Нижнего Тагила по благоустройству территорий и выполнению нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Технологический процесс должен быть максимально автоматизирован», — говорится в конкурсной документации.

Победителю торгов при проектировании нужно будет предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.

«Необходимо использовать систему оперативного дистанционного контроля трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, с выводом систем контроля в оперативно-диспетчерскую службу», — отмечается также на сайте госзакупок.

В составе проекта организации строительства должна быть представлена транспортная схема, а в ней указаны места вывоза мусора, металлического лома при подготовительных или демонтажных работах.

Сейчас мэрия Нижнего Тагила готовит заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения финансовых средств на реконструкцию системы теплоснабжения Дзержинского района. Мероприятия выполняются в соответствии с так называемой дорожной картой. До 1 апреля этого года должно быть проведено техническое обследование системы, до 13-го числа того же месяца — разработана инвестиционная программа. К 1 октября планируется получить положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции СЦТ.

Напомним, в ноябре прошлого года жители Нижнего Тагила поддержали на публичных слушаниях изменение схемы теплоснабжения города, которое планируется реализовать до 2034 года. Пришли на мероприятие тогда всего 46 тагильчан (менее одного процента всего населения муниципалитета). Актуализировала схему по заказу горадминистрации санкт-петербургская компания «Янэнерго». Во время голосования лишь два человека воздержались, при этом в ходе слушаний жители Северного и Девятого посёлков достаточно эмоционально и негативно высказывались о принимаемом документе. Предполагается, что к 2034 году частный сектор в этих микрорайонах отключат от централизованного теплоснабжения, а все дома перейдут на газ. Теплоснабжающим организациям обслуживать частный сектор со старыми коммунальными сетями неудобно и невыгодно. Однако пока тагильчане не спешат газифицироваться. На покупку газового котла, его установку и проведение сопутствующих работ сегодня необходимо порядка 200 тысяч рублей. У многих жителей таких денег просто нет. Кроме того, при отключении централизованного теплоснабжения могут пострадать сети холодного водоснабжения — они проложены неглубоко в землю и рядом с другими сетями.