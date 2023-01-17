В Нижнем Тагиле инвалид добился установки в его подъезде безопасной лестницы

В Нижнем Тагиле инвалид II группы добился установки в его подъезде безопасной лестницы, по которой он сможет самостоятельно спускаться и подниматься. Прокуратура Тагилстроевского района после его обращения провела соответствующую проверку, которая выявила нарушения законодательства.

Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, в 2007 году в подъезде дома мужчины произошёл пожар и сгорела деревянная лестница, на место которой установили временную шаткую конструкцию. Из-за болезни ног тагильчанин не может без посторонней помощи пользоваться опасной для него лестницей и выходить в магазин за продуктами, в аптеку или больницу.

«По результатам проведённой проверки в действиях должностных лиц администрации Нижнего Тагила, ООО «Управляющая компания “Тагил Строй”», Министерства социальной политики — Управления социальной политики № 21 выявлены нарушения требований законодательства о защите прав инвалидов», — отмечают в прокуратуре.

Прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд исковое заявление с требованием установить в подъезде нормальную лестницу, по которой инвалид сможет безопасно спускаться и подниматься. Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило. Прокуратура проконтролирует его исполнение.