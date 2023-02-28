В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД нашли 36 нарушений в работе пассажирских автобусов

В Нижнем Тагиле во время рейда «Автобус», проходившего на минувшей неделе с 20 по 22 февраля, сотрудники ГИБДД выявили 36 нарушений ПДД со стороны водителей общественного транспорта. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, на территории нашего города и Пригородного района инспекторы технадзора проверили 168 автобусов, работающих на регулярных городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Всего было выявлено 36 нарушений правил дорожного движения, в том числе 6 водителей управляли автобусами с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Трое водителей вышли на маршрут без оформленной диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Во время рейда особое внимание полицейские обращали на технические неисправности транспортных средств, а также на достоверность документов, необходимых для управления пассажирским автобусом.

«Госавтоинспекция продолжит работу по соблюдению водителями автобусов ПДД, в том числе обратит внимание и на техническое состояние транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки», — уточнили в ГИБДД.