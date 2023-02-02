В Нижнем Тагиле иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

Накануне, 1 февраля, около 15:30 в центре Нижнего Тагила на улице Циолковского 59-летний водитель Toyota Camry сбил 33-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате дорожного​ происшествия мужчина получил травмы, его увезли в Демидовскую горбольницу.

На месте ДТП ​были опрошены очевидцы, установлена личность пострадавшего. Как сообщили автоинспекторы, водитель был трезв, его стаж вождения составляет 19 лет. За 2022 год он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По словам водителя, во время движения он отвлёкся на автомобильную панель приборов и поздно заметил пешехода, попытался резко затормозить, но избежать наезда не удалось. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу и назначен штраф в размере 2500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снижать скорость. Продолжать движение можно только при полной уверенности, что пешеходов нет или они закончили переход дороги.

«Пешеходам перед переходом проезжей части по нерегулируемому переходу необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть», — напомнили в Госавтоинспекции.