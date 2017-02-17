В Нижнем Тагиле инкассатор инсценировал ограбление на миллион рублей из-за низкой зарплаты

Тагильский инкассатор, заявивший ранее о краже у него более миллиона рублей, сам инсценировал это преступление вместе со своим 27-летним другом. Сейчас оба мужчины задержаны. Мотивом для совершения преступления, по словам инкассатора, стала низкая заработная плата, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские с самого начала подозревали в причастности к ограблению самого заявителя. Его рассказ о нападении звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было обнаружено даже ссадины, которая появилась бы, если его ударили сзади. В ходе беседы с оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый сознался в том, что нападение было им подстроено. С предложением реализации преступного плана он обратился к своему товарищу – местному жителю. Полученную выручку обещал поделить пополам», – уточнили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В условленное время инкассатор забрал мешок с деньгами с предприятия на улице Орджоникидзе, после чего перекинул его через забор, куда на автомобиле уже подъехал подельник. Подобрав деньги, последний скрылся с места происшествия, а позже в гараже поделил награбленное.

Напомним, инцидент произошёл 17 февраля. О нападении неизвестного злоумышленника на инкассатора с целью ограбления полицейским сообщил сам пострадавший. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый с применением насилия».

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Агентство новостей «Между строк»