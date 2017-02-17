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18 Фев 2017 16:23 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

В Нижнем Тагиле совершено вооружённое нападение на инкассатора. Похищен 1 миллион рублей

Накануне вечером на улице Орджоникидзе неустановленными лицами было совершено нападение на инкассатора, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. По предварительным данным, злоумышленникам удалось похитить сумку, в которой находилось более миллиона рублей.

«В дежурную часть отдела полиции № 17 Нижнего Тагила обратился за помощью по телефону местный житель 1991 года рождения, который сообщил, что работает инкассатором. В 20.20 он, находясь на предприятии по улице Орджоникидзе, куда прибыл с коллегами для выемки денежных средств, подвергся нападению, — рассказал Ura.ru пресс-атташе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — В отношении него применили, по одним данным, электрошокер, по другим — тяжёлый предмет. Это произошло, когда мужчина направлялся на выход из здания к служебному автомобилю. В результате он упал, потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что похищена сумка с деньгами на сумму свыше 1 миллиона рублей».

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия». С места проишествия изъяты вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения. По словам представителя областного главка, на помощь тагильским коллегам из Екатеринбурга выехала группа опытных полицейских из уголовного розыска.

Агентство новостей «Между строк»

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