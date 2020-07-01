В Нижнем Тагиле инфекционная больница закупает новые кровати для пациентов в разгар пандемии коронавируса

Тагильская инфекционная больница купила за 908 тысяч рублей 7 дополнительных функциональных кроватей для пациентов. Поставщиком выступила компания «ПКФ “Комета”» из Екатеринбурга. Её заявка стала единственной для участия в электронном конкурсе и была признана соответствующей всем необходимым требованиям.

На заполняемость инфекционной больницы ещё весной серьёзно повлияло распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Новые кровати будут использоваться в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, а также для общего ухода за больными и их реабилитации в других профильных отделениях. Об этом говорится в конкурсной документации. Каждое мебельное изделие имеет регулирующуюся спинку, ручной проводной пульт управления с возможностью крепления на боковых ограждениях. Кровать установлена на четыре самоориентирующихся колеса. Материал матраца — пенополиуретан.

Напомним, уже в конце мая в стационаре инфекционной больницы Нижнего Тагила проходили лечение 180 пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и 13 пациентов с подозрением на неё. Это жители не только Нижнего Тагила, но также всего Горнозаводского и Северного управленческих округов. Позже пациентов с бессимптомным или лёгким течением болезни стали переводить из инфекционной больницы в санаторий «Руш». Минздрав Свердловской области неоднократно отмечал, что загруженность системы здравоохранения Нижнего Тагила не вызывает опасений.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».