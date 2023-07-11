В Нижнем Тагиле и пригороде с 11 июля по 2 августа будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 11.07.2023 10:00 по 14.07.2023 18:00 д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 8; наружное освещение д. Заречная

2 11.07.2023 23:00 (2 раза на 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Борцов Революции 2, 4; Жуковского 5а; Красных Партизан 3, 5; Пархоменко 148, 150, 152; Южная 1, 3 А, 5; НПС-3 от ТРП-5 Восстания

3 с 11.07.2023 09:00 по 11.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

4 с 11.07.2023 09:00 по 11.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

5 с 11.07.2023 09:30 по 11.07.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Липовый тракт 3, 5, 7, 9, 9-28; Фрунзе 34; Черных 21, 23; гаражный бокс № 7 Липовый тракт 7, бокс №7; светофорный объект типа Т7 Черных /Липовый тракт; магазин промтоваров Черных 21 (бывш.кв. № 12); магазин Черных 21 (кв.20); Торгово-офисное помещение Черных 23-1,2; Магазин "Автозапчасти" Черных 23-3,10

6 с 11.07.2023 09:30 по 11.07.2023 16:00 п. Черноисточинск: Свердлова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 26

7 с 11.07.2023 10:00 по 11.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: 3-я Запрудная 27

8 с 11.07.2023 10:00 по 11.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28А, 29, 31, 35, 4, 6, 7, 8, 9

9 с 11.07.2023 11:00 по 11.07.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Руш 1, 2; База Хлебопродуктов 4

10 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 47; Челюскинцев 61, 61б; Черноисточинское шоссе 16, 16., 18, 20, 24; ПУ-1149 Н.О. Челюскинцев Черноисточинское шоссе

11 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 150а, 152, 154, 154А, 156, 158, 158а, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172а, 173, 173а, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211; Верескова 137, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Куйбышева 13, 19; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Гараж Большая-Гальянская 173 гараж; Гараж Большая-Гальянская 211гар; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; жилой дом Верескова з/у 160а; жилой дом Дальневосточная участок 24 А; нежилое здание Куйбышева район ж.д. №19

12 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коксовая 1-21, 2, 13/13-33/13; Краснофлотская 2, 3, 9; Советская 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цементная 2; Сухоложская 12/3, 14/4, 13/6-33/17. 16-34/15; светофорный объект Восточное шоссе ул.Цементная. Полевая 2/5-12/9, 9, Сосновая 15а

13 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

14 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

15 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Сиреневый бульвар 35; Земляничная 10, 11, 12, 5, 7, 8, 9

16 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Сиреневый бульвар 61, 63, 65; Клюквенная 10, 2, 3, 4, 5; дачный дом Жасминовая уч.45; дачный дом Клюквенная участок № 8

17 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Брусничная 1-17 (нечет.), 26, 28

18 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 19б, 20, 22, 24, 26; Волгодонская 14, 16; Карпинского 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2; жилой дом Лермонтова участок 16

19 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Волгодонская 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Жданова 18; Лермонтова 3, 3-1, 6; Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64

20 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Волгодонская 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Жданова 18; Лермонтова 3, 3-1, 6; Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64

21 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

22 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

23 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

24 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 21

25 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Сиреневый бульвар 11, 9; Тенистая 1, 2, 3

26 с 12.07.2023 09:00 по 12.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Сиреневый бульвар 61, 63, 65; Клюквенная 10, 2, 3, 4, 5; дачный дом Жасминовая уч.45; дачный дом Клюквенная участок № 8

27 с 12.07.2023 09:30 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

28 с 12.07.2023 09:30 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б, 79; Тихий 2, 3; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

29 с 12.07.2023 09:30 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

30 с 12.07.2023 09:30 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Челюскинцев 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 13-4, 14, 15, 15а, 15б, 17, 18, 18-2, 1б, 20, 22, 23, 25, 26, 28-1, 28-2, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

31 с 12.07.2023 10:00 по 12.07.2023 12:00 пос. Антоновский: наружное освещение п. Антоновск Антоновск; Таксофоны (по акту) п. Антоновск

32 с 12.07.2023 11:00 по 12.07.2023 15:00 с. Сулем: Гагарина 27/1; ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; ПУ-6120А с. Сулем

33 с 12.07.2023 13:00 по 12.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 44

34 с 12.07.2023 23:00 по 13.07.2023 23:50 г. Нижний Тагил: Циолковского 1б, 2/2, 2/3, 2/3а; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта незавершенного строительства Серова -Пархоменко; Магазин продовольственных товаров Циолковского 2/3-16

35 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Березовая 63, 65; Боровая 14, 20, 9; Кедровая 19, 21, 23, 25, 31; Коксовая 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Проезжая 44, 54, 54А, 58; Самолетная 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сульфатная 15, 17, 21, 3, 5

36 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Землячки 10, 2, 6, 8; Огнеупорная 59; Солнечная 28, 30; Черноморская 31, 33, 35, 98; гараж Солнечная 30 гар.

37 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 100, 102, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

38 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Краснофлотская 8; Проезжая 10, 12, 24, 26, 6, 8, 8аа; Советская 18, 19, 20, 21; Мастерская Советская 27 (Кушва)

39 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

40 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

41 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

42 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малая 11, 13, 15; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 196А, 196Б; Радиальная 2, 4, 6; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

43 с 13.07.2023 09:00 по 13.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9; Рабочая 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 2а, 34; жилой дом Коммуны 6 гараж

44 с 13.07.2023 09:00 по 26.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

45 с 13.07.2023 09:30 по 13.07.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Промышленный 11, 13, 5, 7, 9; Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 48, 50, 50а, 52, 54, 58; Гаражи Промышленный

46 с 13.07.2023 10:00 по 13.07.2023 12:00 п. Черноисточинск: РЩ-0,4кВ (Временное эл.сн. базы отдыха ООО "МАОР")

47 с 13.07.2023 10:00 по 13.07.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Голокаменская 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55; Носова 145, 161, 163, 165, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212

48 с 13.07.2023 10:00 по 13.07.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8, 9; Семейная 13, 15, 3, 5, 8, 9

49 с 13.07.2023 10:00 по 13.07.2023 16:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; ПУ-6120А с. Сулем

50 с 13.07.2023 11:00 по 13.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 27, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

51 с 13.07.2023 15:00 по 13.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коллективная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 6, 7, 8, 9; Огородная 8

52 с 14.07.2023 09:00 по 14.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Дальневосточная 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32; Новаторов 108, 108А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119; Совхозная 100, 102, 106, 106А, 108, 110, 112, 79, 81, 85, 87

53 с 14.07.2023 09:00 по 14.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Рабочая 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; жилой дом Соревнования 2 литер Б

54 с 14.07.2023 09:30 по 14.07.2023 10:30 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; жилой дом Верескова з/у 160а; жилой дом Дальневосточная участок 24 А

55 с 14.07.2023 10:00 по 14.07.2023 12:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 28

56 с 14.07.2023 10:00 по 14.07.2023 15:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

57 с 14.07.2023 11:00 по 14.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: 3 Декабрьская 47; Декабрьская 37

58 с 14.07.2023 14:30 по 14.07.2023 15:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 26а; гаражный бокс №20 Индустриальная ГЭК "Прогресс"; гаражный бокс Индустриальная ГЭК "Прогресс", бокс №19; гараж Индустриальная ГЭК "Прогресс-1", бокс № 8; гараж Индустриальная ГЭК "Прогресс-1", бокс №17; гараж Индустриальная бокс № 22; гараж Индустриальная бокс №13 ГЭК "Прогресс"; гаражный бокс №6 Индустриальная

59 с 15.07.2023 09:00 по 15.07.2023 15:00 г. Нижний Тагил: Вогульская 60; Космонавтов 34, 36, 38, 40; гаражные боксы (7 шт.) Вогульская 44 (7 боксов); Мастерская по ремонту обуви Вогульская 60 п.2; узел связи Космонавтов 34 (3 подъезд); Стоматологическая клиника Космонавтов 34 (пл. бывш. кв. 69,70,83); Нотариальная контора Космонавтов 34-54; офисное помещение Космонавтов 34-68; нежилое помещение Космонавтов 36, пом.1065; н/о ТП-1231 ; гаражные боксы Вогульская; Светофор Фрунзе - Космонавтов

60 с 17.07.2023 09:00 по 17.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 108, 110, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 161, 163; Камышовая 15; Куйбышева 10, 11, 2, 4, 7, 9; Малая Гальянская 53; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20

61 с 17.07.2023 09:30 по 17.07.2023 10:30 п. Чауж: Солнечная 1, 30, 5А; жилой дом Солнечная 2А п.Чауж

62 с 17.07.2023 09:30 по 18.07.2023 15:00 г. Нижний Тагил: Проезжая 2А, 2а; Цементная 10, 11, 13, 8

63 с 17.07.2023 09:30 по 21.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19

64 с 17.07.2023 10:00 по 17.07.2023 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

65 с 17.07.2023 11:00 по 17.07.2023 12:00 п. Черноисточинск: Восточная 17, 21, 37, 38, 39, 43, 45, 60, 61, 64, 70, 72, 76

66 с 17.07.2023 13:30 по 17.07.2023 14:30 п. Черноисточинск: Первомайская,150в,г,з,и,к,ж,152в,б

67 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 11:00 с. Покровское: Школьная 3, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38

68 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 16:00 с. Покровское: Космонавтов 1, 2; Победы 10; Правды 1, 11, 3, 5, 7; Школьная 10, 12, 30, 5, 7; Надеждинская 10, 10аа, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9

69 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Космонавтов 1, 2; Победы 10; Правды 1, 11, 3, 5, 7; Школьная 10, 12, 30, 5, 7; Надеждинская 10, 10аа, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9

70 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Баранчинская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Заречная 71, 73; Кирпичная 52, 52а, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Луговая 51, 51а, 53, 55, 65

71 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

72 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

73 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50; Луговая 26, 33; Северная 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

74 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Красногорская 13; Береговая-Краснокаменская 32а-38, 44; Гаражи N109, 110

75 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Надеждинская 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37; Семейная 14, 18, 25, 27, 29, 35, 37, 39; Отрадная 1, 10, 12, 16, 18, 26, 28; Преображенский 2, 4, 8

76 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Некрасова 34, 36; Ст. Халтурина 1-11, 2-18

77 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Проселочная 11, 13, 15, 15А, 17, 17а, 19, 21а, 23, 27, 29, 32а, 33, 33А, 34, 34 Б, 34В, 34Г, 35, 36, 36Д, 36а, 36в, 36г, 37, 40, 40 В, 40Б, 40а; Гараж Проселочная 31гараж; нежилое помещение (гаражный бокс № 21) Проселочная 50А, бокс №21 ГЭК "Горбуновский"; гараж Проселочная 50а, бокс №15; Мельникова 42а

78 с 18.07.2023 09:00 по 18.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

79 с 18.07.2023 10:00 по 18.07.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Коммуны 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67А, 69 А, 71 А; Рабочая 38, 40, 42/1, 42/2, 42а

80 с 18.07.2023 10:00 по 18.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кузнецкого 57; Лебяжинская 14.; Максима Горького 2, 41; Черных 100; Автошкола Кузнецкого /Максима Горького; КНС № 17 Максима Горького; "Рифей" Максима Горького

81 с 18.07.2023 11:00 по 18.07.2023 12:00 п. Висим: Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9; Баклыкова 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 7, 9

82 с 18.07.2023 13:30 по 18.07.2023 14:30 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 12, 15, 17, 24, 55, 9

83 с 18.07.2023 14:00 по 18.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Гражданская 1 (Уралмебель); Джамбула 12 (ветлаборатория); жилые дома и гаражи п. Сухоложский

84 с 18.07.2023 23:00 по 19.07.2023 23:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 37

85 с 18.07.2023 23:00 по 22.07.2023 07:00 г. Нижний Тагил: Парковая 1, 1А, 1а, 1в, 3, 5, 7, 9, 9А; Пихтовая 32, 34, 36, 38, 40; Усилитель Парковая 7(под1); Стр-во объекта связи Пихтовая 32 под.3; Усилитель Пихтовая 32(под1); Усилитель Пихтовая 38(под2); 2 усилителя Пихтовая 40(под4,7); шкаф управления наружным освещением от ТП-2098 Пихтовая

86 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Авиационная 1, 2, 4; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67

87 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Авиационная 1, 2, 4; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67

88 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Бауманская 13, 15, 17, 19, 28, 32, 34, 36, 46, 48; Полуденская 14, 18, 20, 22, 26, 3; Проходчиков 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

89 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 132а, 134Б; Пришвина 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Пришвина 120 гараж; гараж Пришвина 130гар; ШР-12 Пришвина опора № 15

90 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Братьев Худояровых 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45; Волгодонская 100; Долинная 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75

91 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36

92 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Гаева 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68

93 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28А, 29, 31, 35, 4, 6, 7, 8, 9

94 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

95 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: ЗАО "ТМО ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА"

96 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Керченская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Курская 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Подсобная 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 5 а, 5а, 6, 7, 8; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14-2, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9; садовый дом Новоселов уч. № 246

97 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

98 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

99 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Носова 90

100 с 19.07.2023 09:00 по 19.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 17 А, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 41, 41а, 5, 7, 9; Механизаторов 1, 3, 5, 7, 9

101 с 19.07.2023 09:00 по 20.07.2023 17:00 (ежедневно, с включением на ночь) с.Покровское-1: Покровское-1 101, 109, 12, 33; Покровское 111, 117, 122, 65, 87, 88, 98, 99; с. Покровское-1 0; строительные вагончики пос. Покровское-1 г.Нижний Тагил Свердловской обл; Нежилое помещение (в здании клуба) Покровское-1 п. Сокол; Оборудование для испытания беспилотных самолетов с. Покровское-1 Аэродром "Салка"; БССС №31 с. Покровское-1 аэродром ФКП НТИИМ; ШУО-0,4 кВ от ТП-2907 ; гаражный бокс Покровское-1; Гаражные боксы Покровское

102 с 19.07.2023 09:30 по 20.07.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 59; Ильича 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Сибирская 43, 45; Тельмана 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

103 с 19.07.2023 10:00 по 19.07.2023 15:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 20, 22, 3А, 4, 5, 7, 8, 9; Красных Партизан 4, 6; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

104 с 19.07.2023 23:00 по 20.07.2023 07:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 25, 26а, 28, 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36; Дзержинского 49, 51, 53, 55; Коминтерна 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Тимирязева 52, 54, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Энтузиастов 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Реклама Вагоностроителей - Дзержинского ( у к/т Россия); магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Рекламная конструкция Вагоностроителей 45 м-н "Зенит"; Реклама Вагоностроителей у дома № 23; Реклама Вагоностроителей у дома № 28; Магазин Дзержинского 51-55; РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; нежилое здание Тимирязева в районе д.85; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; наружное освещение ТП-2064 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

105 с 20.07.2023 09:00 по 20.07.2023 16:00 п. Волчевка: ул Полевая; ул Береговая; пер Северный; ул Железнодорожников; пер Западный 58

106 с 20.07.2023 09:00 по 20.07.2023 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 26; Чапаева 37а; Фурманова 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; жилой дом Фурманова участок 17

107 с 20.07.2023 09:00 по 20.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бауманская 28-36, 46-50, 13-19; Проходчиков 32-46, 52-64, 35-47, 53-63; Полуденская 3, 14-22, 26

108 с 20.07.2023 09:00 по 20.07.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Красных Партизан 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76 А; Московская 98 Б, 98А; БССС п. Черноисточинск Красных Партизан возле д. 72

109 с 20.07.2023 09:00 по 20.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55; временное ТП на период строительства Союзная

110 с 20.07.2023 09:30 по 20.07.2023 10:30 п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

111 с 20.07.2023 10:00 по 20.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

112 с 20.07.2023 11:00 по 20.07.2023 14:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

113 с 20.07.2023 15:00 по 20.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: 7 квартал 11, 12, 13, 15, 6, 7, 8, 9; Крылова 8

114 с 20.07.2023 23:00 по 21.07.2023 23:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 19; Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Каховская 1, 1-2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Космическая 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47; Красной Звезды 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31 А; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ракетная 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 8; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская; ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

115 с 21.07.2023 09:00 по 21.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19

116 с 21.07.2023 09:00 по 21.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Верескова 58, 58 А; Краснодонская 8; Пришвина 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84

117 с 21.07.2023 09:30 по 21.07.2023 13:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Московская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Г; скважина Ломоносова 96 скваж; Наружное освещение ТП-5095 (Московская, Ломоносова) Московская

118 с 22.07.2023 09:00 по 22.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Быкова 23, 25, 27, 29; Оплетина 14; строительные вагончики Быкова (конечная остановка); гаражный бокс № 51,52,53 Быкова 27, бокс №51-53, р-н "Гора Высокая"; Гараж Быкова 29гар; Гараж Быкова 63 гора Высокая; Гараж Быкова 64 гора Высокая; Гараж Быкова 66 гора Высокая; гаражный бокс Максима Горького в р-не станции "Гора Высокая", бокс №32; жилой дом Оплетина 14 к.3; Гаражный бокс №62 ( в районе ст. " Гора Высокая") Быкова; Гаражные боксы № 59-61 ( в районе ст."Гора Высркая") Быкова

119 с 24.07.2023 09:00 по 24.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Захарова 10а, 11а; Удовенко 18

120 с 24.07.2023 09:00 по 24.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Свердлова 27, 42, 42а; Тимирязева 30; наружное освещение от ТП-2030 Свердлова пересечение с ул. Тимирязева

121 с 24.07.2023 09:00 по 24.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Штурмовая 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59а, 60, 60а, 64, 66, 68, 68а, 70, 70а

122 с 24.07.2023 09:00 по 24.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 119, 121, 123, 123а, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151; Рябиновая 60, 62, 63, 64, 68, 70, 72, 80; Соревнования 101, 103, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-2, 86/1, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98, 99; индивидуальный жилой дом Бригадная 117 А; садовый центр Бригадная 155 А; ШР-3 Бригадная опора № 20; ШР-1 Бригадная опора № 8

123 с 24.07.2023 09:00 по 24.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 37, 37а, 39, 41, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 72, 74, 76, 76а, 78, 80а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 98

124 с 24.07.2023 09:00 по 25.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Байдукова 8а

125 с 24.07.2023 09:00 по 25.07.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Байдукова 8а

126 с 24.07.2023 09:00 по 26.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Бирюзовая 2; Магазин "Хлеб" Бирюзовая 2-128; автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха Бирюзовая в районе домов № 4, 6

127 с 24.07.2023 10:00 по 24.07.2023 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

128 с 24.07.2023 13:00 по 24.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 33, 35, 35а, 37; Уральский 32, 32А; Уральский пр. 32, 32А; магазин промышленных товаров Уральский пр. 32 (бывш.кв. 327); Торговый киоск Уральский пр. 32 c 19.03.2009г.; киоск Уральский пр. район жилого дома 32; н/о ТП-1697

129 с 25.07.2023 09:00 по 25.07.2023 11:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бис 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Ватутина 1, 3б, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75; Крупской 3, 5, 5а, 7; Свердлова 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Сибирская 1; Тимирязева 11, 13, 19, 3, 5, 5 аа, 7, 9, 9 аа; Чайковского 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24г, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39А, 4, 41, 43, 43А, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Энгельса 1, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гаражная база Крупской 5 стр.3; Дом Крупской 55 аа; Дом Тимирязева 11 аа; Гаражи (400 шт.) Чайковского /Ватутина; наружное освещение ТП-2213 ; наружное освещение ТП-2018 ; Для Актов Все; Гаражи (439 боксов) Ватутина; Гаражные боксы (504 бокса) Ватутина; Гаражи (67 боксов) Правды; Гаражи (314 боксов) Сибирская

130 с 25.07.2023 09:00 по 25.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Белявского 8; Докучаева 3, 9; Коминтерна 10, 10г, 12г, 20, 21г, 3, 4, 9; Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салдинская 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 6, 8; Гаражные боксы Докучаева; Гаражи (88 боксов) Салдинская

131 с 25.07.2023 09:00 по 25.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55; магазин промышленных товаров Красногвардейская 55 ( на площади бывшей конюшни)

132 с 25.07.2023 09:30 по 26.07.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 10-1, 10-2, 102, 104, 108, 11, 112, 114, 115, 116, 118, 12, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 13, 130, 134, 136, 138, 14, 140, 142, 144, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32-1, 32-2, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 4, 40-1, 40-2, 42-1, 42-2, 5, 50, 50-1, 50-2, 50Б, 60, 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 7, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 8, 80, 82, 84-1, 84-2, 86, 9, 92, 96, 98, д.50; Геологов 1, 1-2, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 29, 3, 31Б, 35, 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82, 9; Геологов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Заозерная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 9; Серебрянский тракт 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25, 26-1, 26-2, 26-3, 27, 28, 28-2, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 32, 33, 33-2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-1, 35-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 37-1, 39; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Туристов переулок 2, 3-1, 3-2, 4, 6; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; Дом Весенняя 60 баня; Гараж Весенняя 60, бокс №1; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2; часть жилого дома Геологов 45 кв.2; Гараж Геологов 71гар; видеодетектор Серебрянский тракт а/д Н.Тагил-В.Ослянка 6+472; н/о ПУ-1519 ; ШУО-0,4кВ от ТП-1512 Заозерная; ГРПБ-2 Серебрянский тракт

133 с 25.07.2023 09:30 по 26.07.2023 15:00 с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

134 с 25.07.2023 10:00 по 25.07.2023 13:00 п. Черноисточинск: Мира 17-37, 41-53, 20-40, 52-64

135 с 26.07.2023 09:00 по 26.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38; Курская 17; Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Самотечная 17, 19, 25, 27, 29; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; садовый дом Дарвина 35 СТ Северный-1; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.27; садоый дом Дарвина уч.36 СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.45 СТ "Северный-1"

136 с 26.07.2023 09:00 по 26.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 55

137 с 26.07.2023 09:30 по 27.07.2023 15:00 г. Нижний Тагил: Краснофлотская 8; Проезжая 10, 12, 24, 26, 6, 8, 8аа; Советская 18, 19, 20, 21; Мастерская Советская 27 (Кушва)

138 с 26.07.2023 09:30 по 27.07.2023 15:00 г. Нижний Тагил: Полевая 10, 11, 2, 4, 6, 7, 8, 9; Советская 13, 15, 17, 2; Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9

139 с 26.07.2023 10:00 по 26.07.2023 16:00 п. Висим: Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Малая 1, 2, 4; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51А, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8; Пролетарская 2А; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Для Актов Все; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе; объект связи Рабоче-Крестьянская

140 с 26.07.2023 13:00 по 26.07.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 31, 39, 43; Рабкоров 2 Б; Фаины Шаруновой 25, 31, 35, 43, 49, 56; Грунтовый пер. 6

141 с 27.07.2023 09:00 по 27.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 15; Матросова 10, 12, 12а, 14, 4, 4/14, 6, 8; Металлургов 12, 14; Техническая 5, 7, 9; Торговый киоск Металлургов 14 / Матросова 2

142 с 27.07.2023 09:00 по 27.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

143 с 27.07.2023 09:00 по 27.07.2023 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 28; Юбилейная 5, 7а; Наружное освещение ТП-5097 (Юбилейная, Куйбышева,Гоголя) Юбилейная

144 с 27.07.2023 09:00 по 27.07.2023 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 28; Юбилейная 5, 7а; Наружное освещение ТП-5097 (Юбилейная, Куйбышева,Гоголя) Юбилейная

145 с 27.07.2023 09:00 по 27.07.2023 16:00 с. Покровское: Пушкина 30-62, 29-55; вет/уч.; 8 Марта 19а; Симбирская 41-67, 61б, 61а; Чапаева 11; Комсомольская 17; ПМЗ (оп. 42); БССС (оп. 33)

146 с 27.07.2023 09:30 по 27.07.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115б, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 159а, 161, 163, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Бригадная 104, 98; Дальневосточная 15; Камышовая 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Куйбышева 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малая Гальянская 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23 б, 23а, 23б, 25, 29, 3, 32, 32а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 3а, 4, 4 А, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 44 А, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 5, 50, 51, 52, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 7, 7А, 8, 9; Дом Большая-Гальянская 110 а; Гараж Большая-Гальянская 126гар; Дом Большая-Гальянская 132/2; Гараж Большая-Гальянская 90/гар; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; ШР-11 Камышовая опора № 12; ШР-10 Камышовая опора № 20; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103; ШР-8 Малая Гальянская опора № 10; ШР-9 Малая Гальянская опора № 17

147 с 27.07.2023 09:30 по 27.07.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Ермака 3, 5; Жестяная мастерская Ермака

148 с 27.07.2023 10:00 по 27.07.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Верескова 10, 11, 12, 14, 16, 2, 2Б, 2а, 4, 6, 8, 9; Пришвина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фотеевская 11, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, 9а

149 с 27.07.2023 10:00 по 27.07.2023 15:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; ПУ-6120А с. Сулем

150 с 27.07.2023 11:00 по 27.07.2023 15:00 п. Висим: Розы Люксембург 1, 1а; Юбилейная 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5

151 с 27.07.2023 11:00 по 27.07.2023 18:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

152 с 28.07.2023 09:00 по 28.07.2023 11:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бис 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Ватутина 1, 3б, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75; Крупской 3, 5, 5а, 7; Свердлова 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Сибирская 1; Тимирязева 11, 13, 19, 3, 5, 5 аа, 7, 9, 9 аа; Чайковского 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24г, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39А, 4, 41, 43, 43А, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Энгельса 1, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гаражная база Крупской 5 стр.3; Дом Крупской 55 аа; Дом Тимирязева 11 аа; Гаражи (400 шт.) Чайковского /Ватутина; наружное освещение ТП-2213 ; наружное освещение ТП-2018 ; Для Актов Все; Гаражи (439 боксов) Ватутина; Гаражные боксы (504 бокса) Ватутина; Гаражи (67 боксов) Правды; Гаражи (314 боксов) Сибирская

153 с 28.07.2023 09:00 по 28.07.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Свердлова 27, 42, 42а; Тимирязева 30

154 с 28.07.2023 09:30 по 28.07.2023 15:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 90, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Авиационная 37; Балакирева 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Мечникова 13, 15, 21, 22, 24, 30; Сибирская 112, 92; Энтузиастов 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

155 с 28.07.2023 10:00 по 28.07.2023 18:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 9, 9-2; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Г, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 12, 13, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 75-2, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87 А, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9, уч.4; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; жилой дом Демьяна Бедного участок 42; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина; базовая станция сотовой связи 8 Марта

156 с 31.07.2023 09:00 по 31.07.2023 16:00 п. Черноисточинск: Береговая 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоголя 4; Кирова 10, 12, 14, 16 А, 1А, 2, 25, 4, 8; Ломоносова 1Б; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Чапаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юбилейная 2, 2 А, 2а, 4, 4А, 5, 6, 7а, 8А; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9гар.; нежилое помещение (предприятие общественного питания) Кирова 1а корп.2; РЩ-0,4кВ "Елка" для новогодней иллюминации Кирова в районе парковой зоны; модульное здание для размещения общей врачебной практики Юбилейная 2 "В"; Наружное освещение ТП-5005 (Садовая. Кирова. Юбилейная. Береговая) Садовая; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск

157 с 31.07.2023 09:30 по 31.07.2023 16:30 г. Нижний Тагил: Кушвинская 12; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 30, 30а, 32; гараж Чехова бокс №197 ГЭК "Железнодорожник №2"

158 с 31.07.2023 13:00 по 31.07.2023 16:00 п. Висим: Розы Люксембург 1, 1а; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5

159 с 31.07.2023 23:00 по 01.08.2023 23:00 г. Нижний Тагил: Кирова 13, 14, 15, 15-2, 15-4, 15-5, 16, 16а, 18, 2, 20, 25, 3, 3а, 44а, 5, 50, 51, 6, 7, 8, 9; Коммунальная 2, 4, 4гар; Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 24, 26, 29, 3, 38, 38а, 3А, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а; Тагильская 1, 10, 12а, 15, 16, 18А, 20, 22-с, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 5, 8; Трудовая 3; Финансовый 1, 10, 12, 2, 3, 4; жилой дом Кирова 12-14; Дом Кирова 15-4а; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2; ШУО-0,4кВ от П-1048 ; базовая станция сотовой связи "Камнетесов" Рудянская; АЗС №123 Тагильская

160 с 01.08.2023 09:00 по 01.08.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская ., 33; Лесная 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 7-2, 8, 8а, 9; Таежная 1 В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 15А, 16, 18, 1А, 1Б, 20, 22, 2А, 3, 4, 4-1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Станция Горбуново 3; Болотная 16, 3, 3 Б, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 20, 22, 23, 3, 4, 6, 8; Зеленая горка 3, 9; наружное освещение 10+639 а/д Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть-Утка; наружное освещение д. Чащино Чащино; ГРС-2 Все п. Чащино; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; нежилое здание Таежная 250м от дома № 10; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1); таксофон по акту (Чащино) ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; Для Актов Все; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново; садоводческое товарищество "Леба" Горбуново

161 с 01.08.2023 09:30 по 01.08.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Кирова 25; Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Максима Горького 27, 29, 33; Промышленный 11, 13, 19, 21, 31, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9; Рудянская 2; Семенова 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 17-2, 18, 19, 20, 23, 24-1, 24а, 25, 26а, 26аа, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25-2, 26, 27, 28, 29-2, 29-4, 29а, 30-1, 30-2, 31-3, 32-2, 33-2, 34, 35, 36-1, 36-3, 38, 39, 41, 43а, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 47, 48, 50, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 58, 58А, 59, 60, 61; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; нежилое здание (гараж для грузового автотранспорта район ГСК "Горный"; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; светофорный объект Максима Горького -Черных; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Торгово-промышленная база Тагильская - Кузнецкого; Дом Тагильская 29/31; ШУО-0,4 кВ от ТП-1013 Тагильская пер.Промышленный, пр.Сурикова; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар; гараж Черных в районе ГСК Горный-3; ГСК "Горный -3" Черных гараж; н/о ТП-1007 ; Для Актов Все; Гаражи Промышленный; Гаражи Семенова; гаражный бокс Тагильская; ГСК "Горный-3" Черных; Гаражи Черных; гаражный бокс Черных

162 с 01.08.2023 09:30 по 01.08.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Промышленный 19, 21, 4, 6, 6/2, 8; Тагильская 41, 43а, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 47, 51, 53, 53а, 55, 57, 59

163 с 02.08.2023 09:00 по 02.08.2023 10:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 8; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 15-2, 15а, 16-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 21-1, 21-2, 26, 2Г, 2в, 3, 4Б, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1

164 с 02.08.2023 09:00 по 02.08.2023 13:00 г. Нижний Тагил: ОАО "РЖД"