В Нижнем Тагиле и пригороде будут отключать электричество с 5 по 31 октября  (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 02.10.2023 13:00 по 06.10.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Решетникова 27, 29 (школа №65), СНТ "К\С №14 НТМК"

2 с 04.10.2023 09:00 по 09.10.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Жданова 22, 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

3 с 04.10.2023 23:00 по 05.10.2023 07:00 (на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Орджоникидзе 10, 10а, 12, 6, 6-63, 8, 8 а, 8А, 8а; Тельмана 1, 3, 3-1; Светофор Орджоникидзе - Свердлова

4 с 04.10.2023 23:00 по 05.10.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5, 7; Уральский пр. 38; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

5 с 05.10.2023 09:00 по 05.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: АЗС "Уралконтрактнефть" Кушвинский тракт, магазин Кушвинский тракт в районе АЗС

6 с 05.10.2023 09:00 по 05.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жуковского 9а; Западная 1, 3, 32, 7, 9; Пархоменко 135; гаражный бокс № 1 Жуковского 9, бокс №1; гаражный бокс № 2 Жуковского р-н д.9 бокс №2; Складские помещения Западная 30.31; База Западная

7 с 05.10.2023 10:00 по 05.10.2023 13:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 79 А, 83; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п.Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; Уличное освещение ТП-102 ; зона отдыха п. Висим

8 с 05.10.2023 10:00 по 05.10.2023 14:00 с. Покровское: Космонавтов 10, 3, 4, 5, 8; Победы 12, 14, 15, 16, 17, 17б; Пушкина 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5а, 6, 7, 9; Уральская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Школьная 11 а, 14, 16, 18, 18аа, 20, 22, 24, 26; газорегуляторный пункт (ГРПБ) Пушкина в районе жилого дома 23

9 с 05.10.2023 10:00 по 05.10.2023 14:00 с. Покровское: Правды 20-34; Молодежная 8-18; Заречная 1-13, 2, 4, 10; 8 Марта 2; Черниговская 45

10 с 05.10.2023 10:00 по 05.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Максима Горького 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 35, 4, 5, 6, 9; Победы 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Советская 18А; Школьная 2, 4; Черниговская 29; Советская (Покровка) 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 25, 32, 36, 4, 6; Земная 1, 2, 2А, 3, 4, 5; времянка для реконструкции жилого дома (с. Покровское) Максима Горького 15 с.Покровское; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 21+340

11 с 05.10.2023 10:00 по 05.10.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рябиновая 60, 62, 64, 68, 70, 72, 80; Соревнования 101, 103, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-2, 86/1, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98, 99

12 с 05.10.2023 11:00 по 05.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 27, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

13 с 05.10.2023 13:30 по 05.10.2023 14:30 г. Нижний Тагил: Верескова 39, 41, 43, 44, 45а, 47, 48/1, 49, 50, 52, 52а, 56; Краснодонская 10; Новаторов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 5, 6, 7, 8, 9; Трейлер"Купава" Верескова

14 с 05.10.2023 23:00 по 07.10.2023 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 5а, 5б, 77а, 9; Энтузиастов 10а, 16; Юности 12; медико-диагностический центр Окунева /Энтузиастов; наружное освещение ТРП-2001 ; Тепловая насосная станция №27 Володарского

15 с 06.10.2023 09:00 по 06.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 3; Кутузова 10, 12, 2, 4, 6; Металлургов 4/2; Шевченко 1, 15, 9

16 с 06.10.2023 09:00 по 06.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 153, 155, 157, 157а, 159, 164, 168, 168А

17 с 06.10.2023 09:00 по 06.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 26А; Фрунзе 23 А, 29А, 30, 32, 36А; Пионерская 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 22, 24А, 2а, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 6, 7, 8; индивидуальный жилой дом Фрунзе уч.25 Г

18 с 06.10.2023 09:30 по 06.10.2023 10:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19

19 с 06.10.2023 10:00 по 06.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Каспийская 3; Курортная 10, 12, 14, 16

20 с 06.10.2023 11:00 по 06.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 21, 23, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60а; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Лисогорская 114, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Гараж Декабристов 21гар; жилой дом Лисогорская участок 122 А

21 с 06.10.2023 13:30 по 06.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Верхняя 32, 34, 36, 38, 40; Дружинина 42, 46, 48; Ульяны Громовой 19, 21, 23, 26, 28, 29-1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 54; Александровская 55, 57, 59, 61, 63; Демидовых 4; Лазо 3; Дом Ульяны Громовой 29/31; Гараж Ульяны Громовой 46гар

22 с 09.10.2023 09:00 по 11.10.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Цементная 11, 13, 15

23 с 09.10.2023 09:30 по 09.10.2023 10:30 п. Черноисточинск: Ушкова 4а, 4б, 4г, 4е, 7а, 7б, 8б, 10б, 12а, 14а, 16а, 16б, 17а, 18а, 18б, 22а

24 с 09.10.2023 09:30 по 09.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 4 А, 40, 41, 41-2, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59, 6, 7, 8, 9; Кирпичная 53, 55, 57, 59; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Свободы 10; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар; н/о ТП-1005 Осенняя -Некрасова-Свободы; Гараж Осенняя 12гараж

25 с 09.10.2023 09:30 по 13.10.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Красногорская 24, 21-29; Береговая-Краснокаменская 50-58; Гаражи N24,44

26 с 09.10.2023 10:00 по 09.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Станционный переулок 7,9

27 с 09.10.2023 11:00 по 09.10.2023 12:00 п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б, 32Б, 36А, 38а, 44А; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117; жилой дом Бажова участок 34 А

28 с 09.10.2023 13:30 по 09.10.2023 14:30 п. Черноисточинск: Таежная 28, 32, 37, 38, 40, 54, 66

29 с 09.10.2023 15:00 по 09.10.2023 16:00 п. Черноисточинск: Фурманова 11а, 13, 14, 19; Чапаева 63

30 с 10.10.2023 09:00 по 10.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 70, 70а; Гаражные боксы от ТП-1708 Черноисточинское шоссе

31 с 10.10.2023 09:00 по 10.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

32 с 10.10.2023 09:00 по 10.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 52; Ельничная 1, 11, 13, 15, 15-1, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9; Котовского 34, 34г, 36, 38, 48; Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; квартира Незаметный 4 кв.2

33 с 10.10.2023 09:30 по 10.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кузнецкого 57; Лебяжинская 14.; Максима Горького 41; Автошкола Кузнецкого /Максима Горького

34 с 11.10.2023 09:00 по 11.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 23, 25; Московская 36

35 с 11.10.2023 09:00 по 11.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов

36 с 11.10.2023 09:30 по 11.10.2023 14:30 г. Нижний Тагил: Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 9; Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30В, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9; Голый Камень .; антенно- мачтовое сооружение связи п.Голый Камень вблизи СТ "Заря"; Гараж Малахитовая 14гар; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

37 с 11.10.2023 10:30 по 11.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Сланцевая 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88; Шмидта 3, 5, 7, 9

38 с 11.10.2023 11:00 по 11.10.2023 16:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Заречная 1, 2, 4, 4-2, 5, 6, 7, 8; Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8; Ленина .; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Малая 1, 2, 4; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51А, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 8; 8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 79 А, 83; Дом Береговая 4 изб; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; скважина Красных Партизан 33скваж; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п.Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; Уличное освещение ТП-102 ; зона отдыха п. Висим ; Для Актов Все; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; трубчатый колодец Розы Люксембург; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе; объект связи Рабоче-Крестьянская

39 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36

40 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36; Пиритная 38, 52, 54; Ульяновская 51; Ярославская 1а, 2а, 6, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская

41 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

42 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Бригадная 128а, 128б; Дальневосточная 16; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84б, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43

43 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-1, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142

44 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калинина 59, 61, 63, 63-2; Котовского 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69; Салтыкова-Щедрина 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 7, 9; Челябинская 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; пост видеонаблюдения Салтыкова-Щедрина Котовского- Калинина

45 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) п. Черноисточинск: Свердлова 60А; Ушкова 16, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 22Б, 24, 24А, 24Б, 25

46 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Гоголя 15-25

47 с 12.10.2023 09:00 по 12.10.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 110, 75Б, 77Б, 79Б, 81А, 81б, 83 А, 83В, 85 Б, 85В, 85а, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90А, 91В, 91б, 93, 93В

48 с 12.10.2023 09:30 по 12.10.2023 10:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 37, 37а, 39, 41, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 Б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 72, 74, 76, 76а, 78, 80а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 98

49 с 12.10.2023 09:30 по 12.10.2023 14:30 г. Нижний Тагил: Носова 66, 88, 90, 92, 94; Трудовая 110, 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 4в, 5, 6а, 6б, 7, 8, 8А, 9; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов

50 с 12.10.2023 09:30 по 13.10.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Калужская 74 А; Киевская 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62

51 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 9, 12, 15, 17, 24

52 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 12:00 с. Покровское: Комсомольская 17; Космонавтов 10, 3, 4, 5, 8; Победы 12, 14, 15, 16, 17, 17б; Пушкина 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 31а, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 5а, 6, 60, 62, 7, 9; Советская 70А, 74, 74 Г, 74 а; Чапаева 11, 11а; Уральская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Школьная 11, 11 а, 11б, 14, 16, 18, 18аа, 20, 22, 24, 26, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская; газорегуляторный пункт (ГРПБ) Пушкина в районе жилого дома 23

53 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 14:00 с. Покровское: Правды 20-34; Молодежная 8-18; Заречная 1-13, 2, 4, 10; 8 Марта 2; Черниговская 45

54 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 14:00 с. Покровское: Школьная 34-40; Бондина 16-22, 19-25; Победы 25-27; Совхозная 20-26, 19-25

55 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Бажова 28 В, 32А; наружное освещение ТП-5130 Куйбышева

56 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Зеленая 1-7А, 2-16, 20; Бажова 4-10, 9-15

57 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 110, 75Б, 77Б, 79Б, 81А, 81б, 83 А, 83В, 85 Б, 85В, 85а, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90А, 91В, 91б, 93, 93В

58 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Куйбышева 105, 106г, 107, 113, 117; БССС "МТС"

59 с 12.10.2023 10:00 по 12.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Таежная 11А, 13, 13А, 15А, 47, 5, 7 А; жилой дом Таежная 3 (Черноисточинск)

60 с 12.10.2023 11:00 по 12.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

61 с 12.10.2023 12:00 по 12.10.2023 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 20-2, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Советская уч.82; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

62 с 13.10.2023 09:00 по 13.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Волгодонская 27, 29; Забойщиков 25, 27, 29, 31; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 94, 96, 98; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

63 с 13.10.2023 09:00 по 13.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36

64 с 13.10.2023 09:00 по 13.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Горбуновская ., 33; Лесная 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 7-2, 8, 8а, 9; Черноисточинское шоссе 82В, 84, 86А; Таежная 1 В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 15А, 16, 18, 1А, 1Б, 20, 22, 2А, 3, 4, 4-1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Станция Горбуново 3; Болотная 16, 3, 3 Б, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 20, 22, 23, 3, 4, 6, 8; Зеленая горка 3, 9; наружное освещение 10+639 а/д Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть-Утка; наружное освещение д. Чащино Чащино; ГРС-2 Все п. Чащино; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; базовая станция сотовой связи Черноисточинское шоссе в р-не д.76а; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; нежилое здание Таежная 250м от дома № 10; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1); таксофон по акту (Чащино) ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; Для Актов Все; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново

65 с 13.10.2023 09:30 по 13.10.2023 10:30 г. Нижний Тагил: Панфилова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38; гаражный бокс район ГЭК "Панфилова-2"; Гараж Панфилова 14гар; Гараж Панфилова 24гар

66 с 13.10.2023 09:30 по 13.10.2023 15:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Боровая 35, 37, 39, 41; Проезжая 17

67 с 13.10.2023 11:00 по 13.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Сенной переулок 1-9; Верховая 1-13; Тупиковая 10А

68 с 13.10.2023 14:30 по 13.10.2023 15:30 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 27, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

69 с 16.10.2023 09:00 по 16.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Горняка 25; Жданова 10, 21, 29, 3, 5, 7, 9; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кольцова 20, 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 42, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 10, 17, 1а, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; нежилое помещение (бокс № 13) Жданова /Ярославская; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; нежилое помещение Кольцова 20 / Ярославская 15; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; Насосно-повысительная № 5 Ярославская /Жданова; Гаражи Жданова; Гаражный бокс №1 в р-не ГЭК "Восток" Жданова; базовая станция сотовой связи Ульяновская; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина; Гаражи Ярославская; Гаражи 45 боксов Ярославская; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

70 с 16.10.2023 09:30 по 16.10.2023 10:30 п. Черноисточинск: Фабричная 5, 9, 13, 2, 8-12

71 с 16.10.2023 09:30 по 17.10.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Советская 13, 15, 17; Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9

72 с 16.10.2023 10:00 по 16.10.2023 14:00 с. Покровское: Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка"

73 с 16.10.2023 10:00 по 16.10.2023 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 20-2, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Советская уч.82; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

74 с 16.10.2023 11:00 по 16.10.2023 12:00 п. Черноисточинск: Ленина 104А, 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84А, 88, 88а, 92а

75 с 16.10.2023 13:30 по 16.10.2023 14:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 19-59, 6-38; Мамина-Сибиряка 1-17, 2-8, 12а, 14

76 с 17.10.2023 08:00 по 17.10.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 10Б, 23; светофорный объект Восточное шоссе ул.Кулибина; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

77 с 17.10.2023 09:30 по 17.10.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Газетная 67; Первомайская 70, 70А, 70а, 72, 74; Циолковского 3, 3а, 5; Гараж Первомайская 74гар

78 с 17.10.2023 09:30 по 17.10.2023 14:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Раздольный пер. 8; жилой дом ТОО Николо-Павловское; нестационарный торговый объект в р-не экопарка "Муринские пруды"; индивидуальный жилой дом Урочище "Нива" участок 248; благоустройство парковой зоны в мкр. "Муринские пруды" Смелянского мкр. Муринские пруды; Н/о ТП-4030 1 Фотеево; щит для электроснабжения строительного вагончика для строительства мостового перехода Свердловское шоссе; базовая станция сотовой связи Смелянского

79 с 17.10.2023 10:00 по 17.10.2023 14:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Раздельная 9; Раздольный пер. 8; Белогорская 30 А, 34, 36, 37 А, 38; жилой дом ТОО Николо-Павловское; нестационарный торговый объект в р-не экопарка "Муринские пруды"; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Уральский пр. в районе д.83А; индивидуальный жилой дом Урочище "Нива" участок 248; благоустройство парковой зоны в мкр. "Муринские пруды" Смелянского мкр. Муринские пруды; Н/о ТП-4030 1 Фотеево; щит для электроснабжения строительного вагончика для строительства мостового перехода Свердловское шоссе; магазин Белогорская; базовая станция сотовой связи Смелянского

80 с 17.10.2023 10:00 по 17.10.2023 16:00 п. Волчевка: Береговая 62, 63, 65, 66, 68, 68А, 71, 73, 73а, 8; Железнодорожная 10, 12, 12А, 12Б, 14/1, 16, 2 А, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7, 7а; Полевая 1, 11, 11а, 11б, 12, 14а, 15, 2, 21, 3, 4, 52, 7, 8, 9, 9а; Северный пер 12; Железнодорожников 16, 27, 29, 42, 5, 53, 59; пер. Западный 20, 3, 4, 44, 45а, 49, 5, 52, 53, 54, 58, 72, 8; БССС "Волчевка" Нижне- Тагильское лесничество, Уральский участок в; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная 1 кв. 2; жилой дом Железнодорожная б/н п.Волчевка; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.1; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.2; жилой дом (п. Волчёвка) пер. Западный переулок, 20; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; жилой дом п. Волчевка Железнодорожная; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта

81 с 17.10.2023 23:00 по 18.10.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 2, 2-3, 2а, 4, 6, 8; парикмахерская Октябрьский просп 2-1,2; Стоматологический салон Октябрьский просп 2-37,38,4; Магазин "Рыбачок" Октябрьский просп 2-75,76; Магазин "Винный погреб" Октябрьский просп 8 - 1; Магазин Октябрьский просп 8-108; н/о ТП-1683

82 с 18.10.2023 09:00 по 18.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 25, 33 А, 36, 39 Б, 39А; Ушкова 14Д, 1А, 2А, 8; базовая станция сотовой связи "Черноисточинск-3" Ленина 37 "А"; Наружное освещение ТП-5088 А (Свердлова, Ленина) Свердлова

83 с 18.10.2023 09:00 по 19.10.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Чайковского 133, 129

84 с 18.10.2023 09:30 по 18.10.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

85 с 18.10.2023 09:30 по 19.10.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 75, 75-4; Тимирязева 78а, 80, 82; Энтузиастов 50, 56а; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3

86 с 18.10.2023 10:00 по 18.10.2023 16:00 п. Висим: Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Малая 1, 2, 4; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51А, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8; Пролетарская 2А; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе; объект связи Рабоче-Крестьянская

87 с 18.10.2023 10:00 по 18.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тимирязева 15, 17, 23; Чайковского 12, 22а

88 с 18.10.2023 12:00 по 18.10.2023 15:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 Д, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Заречная 1, 2, 4, 4-2, 5, 6, 7, 8; Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8; Ленина ., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Малая 1, 2, 4; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А; Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51А, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; 8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 79 А, 8, 83, 8А, 9; Дом Береговая 4 изб; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; скважина Красных Партизан 33скваж; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п.Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416; Уличное освещение ТП-102 ; зона отдыха п. Висим; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина; трубчатый колодец Розы Люксембург; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе; объект связи Рабоче-Крестьянская

89 с 18.10.2023 23:00 по 19.10.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

90 с 19.10.2023 09:30 по 19.10.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Гаражно-эксплуатационный кооператив "Карьерный" гаражные боксы Черноисточинское шоссе

91 с 19.10.2023 10:00 по 19.10.2023 11:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 35

92 с 19.10.2023 11:00 по 19.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Зари 31а

93 с 19.10.2023 11:00 по 19.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Пригородная 47, 49Б, 51, 53, 55, 57; Просторная 14; Ясная 41, 43, 45, 49, 51; Антенно-мачтовое сооружение (врем) Пригородная

94 с 19.10.2023 13:30 по 19.10.2023 14:30 г. Нижний Тагил: Верескова 10, 11, 12, 14, 16, 2, 2Б, 2а, 4, 6, 8, 9; Пришвина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фотеевская 11, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, 9а

95 с 19.10.2023 15:00 по 19.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коммуны 43, 58, 58а, 62, 64, 66, 67, 67 Б, 68, 68а, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 62; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр "Старая Гальянка"

96 с 20.10.2023 09:00 по 20.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Горняка 25; Жданова 10, 21, 29, 3, 5, 7, 9; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кольцова 20, 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 42, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 10, 17, 1а, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; нежилое помещение (бокс № 13) Жданова /Ярославская; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; нежилое помещение Кольцова 20 / Ярославская 15; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; Насосно-повысительная № 5 Ярославская /Жданова; Гаражи Жданова; Гаражный бокс №1 в р-не ГЭК "Восток" Жданова; базовая станция сотовой связи Ульяновская; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина; Гаражи Ярославская; Гаражи 45 боксов Ярославская; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

97 с 20.10.2023 09:00 по 20.10.2023 20:00 п.Чауж

98 с 20.10.2023 10:00 по 20.10.2023 11:00 г. Нижний Тагил: 3-я Запрудная 27

99 с 20.10.2023 11:00 по 20.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

100 с 22.10.2023 23:00 по 23.10.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 31а, 33а, 35а; н/о ТРП-1031

101 с 23.10.2023 09:30 по 23.10.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинское шоссе (ООО "Аргон-Сервис")

102 с 23.10.2023 09:30 по 24.10.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) с. Покровское: Ф.Х.Ахмаева 3, 4, 8, 9, 26, 7а, 10-24, 11-25, 35, 40; Победы 2-4, 1-7; Земная 4; Максима Горького 2-16

103 с 24.10.2023 09:00 по 24.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Булата Окуджавы 11, 13, 3, 5, 7, 9; строительная площадка Удовенко мкр. №3 "Муринские пруды"

104 с 24.10.2023 09:00 по 24.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Смелянского 2, 4, 4а (мкр. "Муринские пруды")

105 с 25.10.2023 09:00 по 25.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: АГНКС-1 Черноисточинское шоссе

106 с 25.10.2023 09:30 по 25.10.2023 10:30 г. Нижний Тагил: АЗС ( трасса Екатеринбург - Н.Тагил - Серов) (в Сосновом бору)

107 с 25.10.2023 09:30 по 25.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 71гар

108 с 25.10.2023 09:30 по 27.10.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Проезжая 2А, 2а; Цементная 10, 11, 13, 15, 8

109 с 25.10.2023 11:00 по 25.10.2023 16:00 с. Сулем: Гагарина 51а; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

110 с 26.10.2023 09:30 по 26.10.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 29в, 31, 31 Б, 31б, 31в; Фрунзе 45; Мебельный салон Космонавтов 31-17,18; Магазин промтоваров Космонавтов 31-3 и подвал; Магазин Космонавтов 31-34; Магазин "Шалунишка" Космонавтов 31Б-52; Игровые автоматы Космонавтов 31б (бывш. кв. 11); магазин "Сказка" Космонавтов 31б (кв. 13,30); магазин "Крепеж" Космонавтов 31б (кв. 31,32,51); Агенство недвижимости "Новый мир" Космонавтов 31б-10; нежилое помещение Космонавтов 31б-12; офис Фрунзе 45-24

111 с 26.10.2023 11:00 по 26.10.2023 15:00 с. Сулем: Гагарина 27

112 с 27.10.2023 09:00 по 27.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: АГНКС-1 Черноисточинское шоссе

113 с 27.10.2023 11:00 по 27.10.2023 14:00 с. Сулем: Гагарина 51а; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

114 с 30.10.2023 09:30 по 30.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Красноармейская 78, 81, 81а; Фрунзе 25а, 27б; Черных 11, 11а, 13, 15, 5, 7, 9

115 с 30.10.2023 16:00 по 31.10.2023 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красноармейская 78, 81, 81а; Фрунзе 25а; Черных 11а, 13, 15, 7