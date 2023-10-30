В Нижнем Тагиле и пригороде будут отключать электричество с 31 октября по 29 ноября (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 29.10.2023 23:00 по 31.10.2023 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 5а, 5б, 77а, 9; Энтузиастов 10а, 16; Юности 12; медико-диагностический центр Окунева /Энтузиастов; наружное освещение ТРП-2001 ; Тепловая насосная станция №27 Володарского

2 с 30.10.2023 09:00 по 31.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 1; Окунева 31; Энтузиастов 2, 2-2, 2а, 6; Светофор Окунева - Энтузиастов

3 с 30.10.2023 16:00 по 31.10.2023 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красноармейская 78, 81, 81а; Фрунзе 25а; Черных 11а, 13, 15, 7

4 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Волгодонская 27, 29; Забойщиков 25, 27, 29, 31; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 94, 96, 98; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 138, 140; Калужская 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 138, 153, 156, 158, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 109, 136; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Урожайная 118 А; Жилой дом Алтайская

6 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 114-148; Урожайная 107-151, 118а, 118-160; Калужская 125; Светофорный объект (ул.Алтайская)

7 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186; Калужская 157а; Урожайная 151, 151А, 153, 153а, 155, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183А, 184, 186, 188, 190, 192, 194

8 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 100, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 90, 92, 92г, 94, 96, 98 (Гайдара 90-106, 107-119)

9 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: ул. Индивидуальная 109; ул. Шевченко.

10 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 58б, 61, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 74, 74а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 87 А, 88, 88 Г, 88а, 89; Зеленая 47 А; Обороны 47, 48, 49, 51

11 с 31.10.2023 09:00 по 31.10.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирпичная 53, 55, 57, 59; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Свободы 10; Гараж Осенняя 12гараж

12 с 31.10.2023 09:30 по 31.10.2023 11:00 г. Нижний Тагил: Лиственная 7; Земляничная 1, 2, 4, Сиреневый бульвар 29

13 с 31.10.2023 09:30 по 31.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 82; Свердлова 45, 47, 49, 53, 53А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 68, 70; Ушкова 22

14 с 31.10.2023 10:00 по 31.10.2023 14:00 с. Покровское: Правды 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Советская 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68; Чапаева 8, 8А, 9, 9а; 8 Марта 11, 13, 4, 9;

15 с 31.10.2023 10:00 по 31.10.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Добролюбова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Калинина 23, 25; Котовского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 8; Новоселов 2; Добролюбова проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ; Гаражи (27 шт.) Луначарского

16 с 31.10.2023 11:00 по 31.10.2023 12:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 86, 89, 93

17 с 31.10.2023 15:00 по 31.10.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 13, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

18 с 31.10.2023 23:00 по 01.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 60, 60 А, 62, 64, 66; Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 62, 63, 64, 64а, 65, 65а, 66, 67, 67В, 67а, 67б, 67г, 68, 69, 69б, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 80, 80а, 84, 86, 90, 92, 94, 94а, 96, 98; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Светофор Дружинина / пр. Уральский

19 с 31.10.2023 23:00 по 02.11.2023 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 13; Окунева 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Энтузиастов 1 Б, 2 а, 2а, 2б; Юности 10, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 8; реабилитационный центр и детское кафе Ленинградский проспект /ул. Окунева; Реклама Ленинградский проспект 24 - ул. Окунева, 40; Реклама Ленинградский проспект 28, м-н "Мегамарт"; Реклама Ленинградский проспект 31а (газон); Реклама Ленинградский проспект ул. Окунева; Установка катодной защиты Окунева район ж/д № 18; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона; ЛЭП-6кВ ТП-6/0,4кВ для электроснабжения комплекса объектов, расположенных на земельных участках по адресу: ул. Юности, 12а и ул. Юности, 12б Юности 12а, 12б; Реклама Юности 45 ( пр. Ленингр.); Установка катодной защиты Юности район ж/д № 23; наружное освещение ТРП-2004 ; ; Тепловая насосная станция №27 Володарского; ГСК "Мебельщик" Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ "Домостроитель" Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

20 с 01.11.2023 09:00 по 01.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22, Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22, Жилой дом Горняка 7, Жилой дом Горняка 9, Интернет Ульяновская 18, Интернет Ульяновская 20, Интернет Ульяновская 22, МКД Горняка 5

21 с 01.11.2023 09:00 по 01.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146

22 с 01.11.2023 09:00 по 10.11.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: ГЭК "Жигули" Алтайская 1

23 с 01.11.2023 09:30 по 01.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Рябиновая 60, 62, 64, 68, 70, 72, 80; Соревнования 101, 103, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-2, 86/1, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98, 99

24 с 01.11.2023 09:30 по 01.11.2023 16:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 Д, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Заречная 1, 2, 4, 4-2, 5, 6, 7, 8; Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8; Ленина ., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Малая 1, 2, 4; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А; Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51А, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; 8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 79 А, 8, 83, 8А, 9; Дом Береговая 4 изб; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; скважина Красных Партизан 33скваж; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п.Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416; Уличное освещение ТП-102; зона отдыха п. Висим; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина; трубчатый колодец Розы Люксембург; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе; объект связи Рабоче-Крестьянская

25 с 01.11.2023 09:30 по 01.11.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Верескова 51, 53, 55, 57, 59, 61А, 63/1, 63/2, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Новаторов 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59; Скважина Новаторов 50/скваж

26 с 01.11.2023 10:00 по 01.11.2023 16:00 (2 раза по 20 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Коксовая 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 2а, 3, 31, 33, 5, 7, 9; Краснофлотская 14, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 8, 9; Полевая 10, 11, 16, 16аа, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 4, 6, 7, 8, 9; Проезжая 1, 10, 12, 24, 26, 5, 6, 8, 8аа; Советская 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 9; Сосновая 15а; Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9; Трикотажников 1, 3а; Цементная 2; п. Сухоложский .; Сухоложская 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9; светофорный объект Восточное шоссе ул.Цементная; Базовая станция сотовой связи Полевая /Советская; Мастерская Советская 27 (Кушва); Наружное освещение ТП-2610 ; наружное освещение ТП-2438 ; ; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов; НСС Сухоложский Проезжая

27 с 01.11.2023 10:00 по 01.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Карла Маркса 18

28 с 01.11.2023 10:00 по 01.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирова 14, 16, 16а, 18, 2, 20, 8; жилой дом Кирова 12-14

29 с 01.11.2023 10:00 по 01.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) г. Нижний Тагил: Трикотажников 1, 3а; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов

30 с 01.11.2023 23:00 по 02.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 60, 60 А, 60А, 62, 64, 66; Магазин продуктов Дружинина 60-56.57; н/о ТП-1699

31 с 02.11.2023 09:00 по 02.11.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Краснознаменная 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 6-1; Льва Толстого 8; Некрасова 41, 47, 49; Подгорная 57, 57а; Свободы 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; базовая станция сотовой связи Заречная

32 с 02.11.2023 09:00 по 02.11.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Носова 109, 111, 113, 113а, 115, 115а, 117а, 119, 121, 121а, 123, 127, 127а, 131, 133; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 16, 18, 18а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б

33 с 02.11.2023 09:00 по 02.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил : Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22, Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22, Жилой дом Горняка 7, Жилой дом Горняка 7, Жилой дом Горняка 9, Жилой дом Горняка 9, Интернет Ульяновская 18, Интернет Ульяновская 20, Интернет Ульяновская 22, МКД Горняка 5, МКД Горняка 5

34 с 02.11.2023 09:00 по 02.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 27-2, 29, 29а, 33, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 47, 50; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; нежилое помещение (склад) Борт медно-рудянского карьера

35 с 02.11.2023 09:30 по 02.11.2023 10:30 г. Нижний Тагил: Береговая 10, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Паровозный пер. 1, 2, 3

36 с 02.11.2023 09:30 по 02.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Красных Партизан 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-8; Тыловая 1-1, 13, 15, 1а, 3, 4, 5, 7, 9-1, 9-2; Фронтовая 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8; гаражный бокс Красных Партизан 29 гар; Гараж Фронтовая 6/гар; н/о ТП-1467 ;

37 с 02.11.2023 10:00 по 02.11.2023 14:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) п. Висим: Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; 8 Марта 36, 36а, 38

38 с 02.11.2023 10:00 по 02.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бауманская 7; Полуденская 1, 5, 24, 28; Насосная-котельная, вв.1; Магазин; Гараж (Кленовая 16а); Станция катодной защиты

39 с 02.11.2023 10:00 по 02.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висимо-Уткинск: Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2 Л, 20, 23, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

40 с 02.11.2023 10:00 по 02.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Октябрьская 10, 11, 13; Полевая 1-20; магазин "Восточный" Октябрьская

41 с 02.11.2023 11:30 по 02.11.2023 12:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

42 с 02.11.2023 13:30 по 02.11.2023 14:30 г. Нижний Тагил: Горбуновская 17Б, 17а; Пригородная 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 16, 16д, 18, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 4, 44, 44а, 46, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г

43 с 02.11.2023 23:00 по 03.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 1б, 5; Повысит. насос. ст. №13 в МКР-4

44 с 03.11.2023 09:00 по 03.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Горбуновская ., 33; Лесная 1, 10, 12, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 7-2, 8, 8а, 9; Черноисточинское шоссе 82В, 84, 86А; Таежная 1 В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 15А, 16, 18, 1А, 1Б, 20, 22, 2А, 3, 4, 4-1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Станция Горбуново 3; Болотная 16, 3, 3 Б, 4 Б; Брикетная 1, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 15 Б, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19 А, 2, 2 Б, 20, 22, 23, 3, 4, 6, 8; Зеленая горка 3, 9; наружное освещение 10+639 а/д Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть-Утка; наружное освещение д. Чащино Чащино; ГРС-2 Все п. Чащино; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2; УКЗ (п. Горбуново, сад "Весна") Новая у дома 218; базовая станция сотовой связи Черноисточинское шоссе в р-не д.76а; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; нежилое здание Таежная 250м от дома № 10; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1); таксофон по акту (Чащино) ; К/сад "Весна" Все; К/сад "Шахтостроитель" Все; ; К/сад "Дружба-1" Горбуново; К/сад "Росинка" (Торфяник) Горбуново

45 с 03.11.2023 09:00 по 03.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

46 с 03.11.2023 09:30 по 03.11.2023 10:30 г. Нижний Тагил: Верховая 1, 11; пер. Сенной 3, 5

47 с 03.11.2023 11:00 по 03.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 101,101а, 108, 99; Максима Горького 24, 25-1, 25-2; Черных 78, 80, 82; жилой дом Черных 88/1низ; Гаражи Аганичева; Гаражи Максима Горького

48 с 03.11.2023 13:15 по 03.11.2023 14:15 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 2, 4, 6; Красная 19, 21

49 с 03.11.2023 14:30 по 03.11.2023 15:30 г. Нижний Тагил: Панфилова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38; гаражный бокс район ГЭК "Панфилова-2"; Гараж Панфилова 14гар; Гараж Панфилова 24гар

50 с 03.11.2023 14:30 по 03.11.2023 15:30 г. Нижний Тагил: Панфилова 19-33, 10-38, Гараж Удинцева (в ГЭК Панфилова-2)

51 с 06.11.2023 09:00 по 06.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 11, 13, 15, 17; Гастелло 10, 8

52 с 06.11.2023 09:00 по 06.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 3, 5, 7, 9; Гастелло 4; Матросова 1, 3, 5, 7; Металлургов 16; Рубеж контроля автоматической фиксации нарушений ПДД Металлургов 16-18; гараж Металлургов р-н кинотеатра "Сталь"; Гараж (за к/т "Сталь") Гастелло

53 с 06.11.2023 09:00 по 06.11.2023 16:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Проезжая 21;

54 с 07.11.2023 09:00 по 07.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

55 с 07.11.2023 09:30 по 07.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Кулибина 68 А; объект на земельном участке для эксплуатации платной открытой автостоянки Кулибина 68 (участок 1)

56 с 07.11.2023 09:30 по 10.11.2023 16:30 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 4 Декабрьская 38, 42, 30

57 с 07.11.2023 10:00 по 07.11.2023 14:00 с. Покровское: Правды 20-34; Молодежная 8-18; Заречная 1-13, 2, 4, 10; 8 Марта 2; Черниговская 45

58 с 07.11.2023 10:00 по 07.11.2023 17:00 д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 6, 8; наружное освещение д. Заречная

59 с 07.11.2023 11:00 по 07.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Уральский пр. 70, 74

60 с 07.11.2023 11:00 по 07.11.2023 12:00 п. Висим: Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Чапаева 51; жилой дом Малые Галашки

61 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 10:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Гайдара 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167; Калужская 241, 248, 250, 252, 252а; Киевская 229, 231, 233, 235, 237; Котовского 107, 109, 111, 113, 115, 117, 78, 80, 82, 84; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Круговая 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156; Дом Котовского 105-2

62 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 2А; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Жданова 33; Кольцова 111, 112, 26-1, 26-2, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48-1, 48-2; Московская 19, 21; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58а, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Шмидта 11, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; жилой дом Сланцевая з/у 58; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; н/о от ТП-3815 ; н/о от ТП-3816 ; н/о от ТП-3826 (ШР-11) ; Гаражи (386 шт) Ульяновская

63 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Бобкова 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 6а; Валегинская 5, 7; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2118 Ленинградский проспект

64 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 8А, 8Б

65 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 16:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Проезжая 21;

66 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 11, 11а, 13, 13а; магазин "Автозапчасти" Балакинская 13-11

67 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Весенняя 32-2, 42-1, 60, 50; Геологов 35; Дом Весенняя 60 баня; Гараж Весенняя 60, бокс №1; н/о ПУ-1519

68 с 08.11.2023 09:00 по 08.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 11, 13, 17, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 83; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8

69 с 08.11.2023 09:30 по 08.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 101, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 110, 110а, 111, 112, 112а, 113, 113а, 114, 114а, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 126а, 128, 128а, 128б, 132, 134, 136, 138, 138А, 138а, 140, 140а, 142, 144, 146, 146а, 148, 150а, 91, 93, 95, 97, 99, 99а; Гаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1а, 1б, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7а, 8; Дальневосточная 16; Доменная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20а, 22, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 70, 71 А, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89; Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15а, 16, 18, 18а, 2, 2 В, 20, 20а, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 84б, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42а, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67; Ударная 10, 11, 11б, 12, 13а, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 22Б, 22а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г; Челюскинцев 31, 39-2, 41, 47; Н/о ТП-4012 пер. Каневский; светофорный объект типа Т7 Бригадная -Уральский пр-т (в районе д/сада № 19); Дом Гаева 11гар; Н/о ТП-4037 Лисогорская /пер. Каневский; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43; ШР-18 Рабочая опора № 7; Дом Ударная 36верхв; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр "Старая Гальянка"; реконструкция сторожевой башни на Лисьей горе ; Сторожевая башня на Лисьей горе ; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

70 с 08.11.2023 09:30 по 08.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 32-2, 42-1, 50, 60, 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 80, 82, 84-1, 84-2, 86, д.50; Геологов 29, 31Б, 35, 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1; Геологов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Дом Весенняя 60 баня; Гараж Весенняя 60, бокс №1; часть жилого дома Геологов 45 кв.2; н/о ПУ-1519

71 с 08.11.2023 09:30 по 08.11.2023 16:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

72 с 08.11.2023 09:30 по 09.11.2023 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) с. Покровское: Максима Горького 32-56; Чапаева 1, 1а, 1б, 2; 8 Марта 1б, 2а, 2б

73 с 08.11.2023 10:00 по 08.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Кушвинский тракт 2, 21; рубеж автоматической фиксации нарушении ПДД Краснознаменная в районе Мемориала Центрального кладбища; Магазин-салон ритуальных услуг Кушвинский тракт , территория кладбища "Центральное"; жилой 3-х квартирный дом Кушвинский тракт подсобное хоз-во; крематорий п. Песчаный; Павильон ( в р-не центрального входа кладбища "Рогожино") Кушвинский тракт

74 с 08.11.2023 11:00 по 08.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Моховая 1; Степная 19-45; Квартальная 1-11а, 2-16; 1-я Линия 1а, 3-15; Шкаф газ.защиты; Кондукторская 2

75 с 08.11.2023 13:00 по 08.11.2023 14:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свердлова 53, 55, 57

76 с 08.11.2023 15:00 по 08.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Советская 13, 15, 17; Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9

77 с 09.11.2023 09:00 по 09.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 1, 2а, Металлургов 19

78 с 09.11.2023 09:30 по 09.11.2023 11:00 г. Нижний Тагил: Янтарная 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32

79 с 09.11.2023 09:30 по 09.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 28, 29, 32, 33, 36, 38, 40, 41; 3 Декабрьская 27, 29, 34, 44, 45, 47, 50; 4 Декабрьская 38, 42; Декабрьская 37, 39

80 с 09.11.2023 09:30 по 09.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 5 Б, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9; Тургенева 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23

81 с 09.11.2023 10:00 по 09.11.2023 14:00 с. Покровское: Правды 20-34; Молодежная 8-18; Заречная 1-13, 2, 4, 10; 8 Марта 2; Черниговская 45

82 с 09.11.2023 10:00 по 09.11.2023 14:00 с. Покровское: Школьная 34-40; Бондина 16-22, 19-25; Победы 25-27; Совхозная 20-26, 19-25

83 с 09.11.2023 10:00 по 09.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 97-123, 127-155, 100-158; шкаф газовой защиты

84 с 09.11.2023 13:00 по 09.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 30; Пархоменко 121, 123, 125, 127, 129; Победы 43, 49; Магазин Пархоменко 121-22; Мини-рынок ТК "Краснокаменский" Победы

85 с 09.11.2023 13:30 по 09.11.2023 14:00 г. Нижний Тагил: Тупиковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18 А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

86 с 09.11.2023 15:00 по 09.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 27, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

87 с 09.11.2023 15:00 по 09.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Свердлова 39, 41, 43; Чайковского 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39А, 41, 43, 43А, 45

88 с 09.11.2023 23:00 по 10.11.2023 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 1, 3, 5; Ильича 1, 2Б, 2а; Окунева 11, 13, 15, 17; Орджоникидзе 27, 28, 30, 32; нежилое помещение Вагоностроителей -5/Орджоникидзе 32; киоск № 4 Вагоностроителей 12/Окунева 17; Реклама Восточное шоссе - Ильича (у р.Спутник); Реклама Ильича у входа в парк им.Окунева; Реклама Ильича у входа рынка Спутник; Пром. магазин Орджоникидзе 32/Вагоностроителей 5; Наружное освещение ТП-2057 ; Наружное освещение ТП-2009 ; Наружное освещение ТП-2058 Ильича

89 с 10.11.2023 09:00 по 10.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Бобкова 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 6а; Валегинская 5, 7

90 с 10.11.2023 09:30 по 10.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 28, 29, 32, 33, 36, 38, 40, 41; 3 Декабрьская 27, 29, 34, 44, 45, 47, 50; 4 Декабрьская 38, 42; Декабрьская 37, 39

91 с 10.11.2023 11:00 по 10.11.2023 12:00 г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Серебрянский тракт в мкр-не "Серебрянский"; жилой дом Слесарная 15 мкр.Серебрянский; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

92 с 10.11.2023 23:00 по 12.11.2023 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Калинина 101, 89, 91, 93, 97 а, 97а, 99; наружное освещение ТП-2080

93 с 12.11.2023 23:00 по 14.11.2023 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: 9 Января 3, 5; Бирюзовая 2, 6, 8; Днепровская 5, 8; Магазин "Хлеб" Бирюзовая 2-128; автоматическая станция контроля за загрязнением атмосферного воздуха Бирюзовая в районе домов № 4, 6; узел связи Днепровская 5 (подъезд № 2)

94 с 13.11.2023 09:00 по 13.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Жданова 3, 5, 7, 9; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 9; Пушкина 1, 3, 5, 7; Сланцевая 1, 13А, 13а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Ульяновская 27, 29, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; Ярославская 10, 1а, 2а, 6, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная; светофорный объект Ульяновская -Сланцевая; Гаражи Жданова; базовая станция сотовой связи Ульяновская; ШУО-0,4 кВ от ТП-3817 Чаплыгина; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

95 с 13.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32, 39, 41, 43; Светофор Садоводов /Свердловский тр.

96 с 13.11.2023 09:30 по 13.11.2023 16:30 г. Нижний Тагил: Некрасова 34, 36; Степана Халтурина 1-11, 2-18

97 с 13.11.2023 13:30 по 13.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Промышленный 11, 13, 5, 7, 9; Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 48, 50, 50а, 52, 54, 58; Гаражи Промышленный

98 с 13.11.2023 13:30 по 13.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 56; Выйская 47, 49, 51; офис Верхняя Черепанова 56 (кв. 31); н/о ТП-1472 Верхняя Черепанова сквер "Нижне-Выйский"

99 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Шамотная 18; Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86

100 с 14.11.2023 09:00 по 14.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6

101 с 14.11.2023 09:30 по 14.11.2023 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 20-2, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Советская уч.82; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

102 с 14.11.2023 13:30 по 14.11.2023 16:30 г. Нижний Тагил: Красноармейская 81, 81а; Черных 1, 5, 7, 9; светофорный объект Красноармейская -Черных; РК NTG 040 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003г.) Черных /Фрунзе (м-н Продукты); н/о ТРП-1009

103 с 14.11.2023 13:30 по 14.11.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Вязовская 10, 12, 14, 16; Газетная 72, 80; Мира 27, 29; офис Вязовская 10 (пл. быв.кв. 2); офис Вязовская 10 (пл.бывш. кв. 27); Компьютерный салон Вязовская 10-42; Офис Вязовская 16/72-2; Промышленный магазин Газетная 72 (цокольный этаж); магазин "Мир охоты" Газетная 72-64; гараж Газетная 72/16; Нежилое помещение Газетная 72/16; нежилое помещение Газетная 72/16; ремонт обуви Газетная 72/16; жилой дом Газетная 72/16; Кластер 055 Газетная 72/16; Интернет Газетная 72/16; коммутатор Газетная 72/16; магазин Газетная 72/16 - кв. 93,94; Магазин промтоваров Газетная 72/16-48; магазин "Цветы" Газетная 72/16-61; нежилое помещение Газетная 72/Вязовская 16; М-н "Семья" Газетная 80-33,34; Кластер 055 Газетная 80/29; Интернет Газетная 80/29; Нотариальная контора Газетная 80/29; Подвальное помещение Газетная 80/29; коммутатор Газетная 80/29; Магазин "Адидас" Газетная 80/29-3,4; Офис Газетная 80/Мира 29; нежилое помещение Газетная 80/пр.Мира, 29; Гараж, бокс № 4 Газетная р-н дома №72 бокс №4; Магазин "Мастер - сантехник" Мира 29/Газетная 80; салон-магазин МТС Мира 29/Газетная,80; ; гаражи Газетная; Светофор Газетная - Мира

104 с 14.11.2023 23:00 по 18.11.2023 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: 9 Января 4; Парижской Коммуны 8; пульт управления н/о от ТП-2836 пос. Северный

105 с 15.11.2023 09:30 по 15.11.2023 17:00 г. Нижний Тагил: Уральский пр. 44, 46, 48, 50, 52, 54; мастерская по ремонту обуви Уральский 54 (пл. бывш. коляс. под. №2)

106 с 15.11.2023 16:00 по 16.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Уральский пр. 44, 46, 48, 50, 52, 54; Ювелирный магазин Уральский 54-182; н/о ТП-1694

107 с 15.11.2023 23:00 по 16.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 2, 2-3, 2а, 4, 6, 8; парикмахерская Октябрьский просп 2-1,2; Стоматологический салон Октябрьский просп 2-37,38,4; Магазин "Рыбачок" Октябрьский просп 2-75,76; Магазин "Винный погреб" Октябрьский просп 8 - 1; Магазин Октябрьский просп 8-108; н/о ТП-1683

108 с 16.11.2023 09:30 по 16.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Автокомплекс (Уральский проспект 71)

109 с 16.11.2023 09:30 по 16.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 71гар

110 с 17.11.2023 09:30 по 17.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Автокомплекс (Уральский проспект 71)

111 с 17.11.2023 14:30 по 17.11.2023 15:30 п. Волчевка: ул.Полевая; ул.Береговая; пер.Северный; ул.Железнодорожников; пер.Западный 58

112 с 20.11.2023 09:00 по 20.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коминтерна 76; Тимирязева 89; Чайковского 94, 96; Энтузиастов 55 А, 57

113 с 20.11.2023 09:30 по 20.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 1, 3А, 3а, 5; Ломоносова 1, 3, 5; Островского .; светофорный объект Островского (диспетчерская НТ МУП "Тагильский трамвай"; РК NTG 088 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Папанина напротив "Тагилбанка"; РК NTG 128 GGBB Серова напротив д. 6; РК NTG 114 GGBB Фрунзе /Космонавтов м-н Ткани; РК NTG 126 GGBB Фрунзе /Серова (у моста); РК NTG 092 GGBB Фрунзе /Серова м-н Детский; РК NTG 113 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Новокомсомольская у Педучилища; УКЗ Островского

114 с 21.11.2023 09:30 по 21.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Раздольный пер. 8; Н/о ТП-4030 1 Фотеево

115 с 22.11.2023 09:00 по 22.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Коминтерна 74, 78; Тимирязева 103, 89, 91, 93; Чайковского 102, 96; Энтузиастов 51, 53, 55, 57; наружное освещение ТП-2220

116 с 23.11.2023 23:00 по 24.11.2023 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 58, 62, 62а, 64, 64 А, 64б, 68; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинское шоссе 66 литер 3; Дилерский центр "Тойота" Черноисточинское шоссе 74 стр.3; ТП для электроснабжения ГЭК "Карьерный" Черноисточинское шоссе; Магазин готовой продукции (в р-не заправки около опт. рынка) Черноисточинское шоссе; Торговый комплекс Черноисточинское шоссе; Оптовый рынок "Гальянский" Черноисточинское шоссе

117 с 24.11.2023 09:30 по 24.11.2023 13:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 60, 60а, 60г, 68А.; автосервис Черноисточинское шоссе 66 строение 4; гаражно-эксплуатационный кооператив Черноисточинское шоссе в коммунально-складской зоне ГГМ; БССС "Большая Гальянская" Черноисточинское шоссе; Светофор "Школа №90" Черноисточинское шоссе

118 с 27.11.2023 09:30 по 27.11.2023 16:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 102, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 92, 96, 98; Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 71гар

119 с 28.11.2023 09:30 по 28.11.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) г. Нижний Тагил: Красноармейская 78, 81, 81а; Фрунзе 25а, 27б; Черных 11, 11а, 13, 15, 5, 7, 9